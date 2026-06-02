Шеф-повар сборной России: зона питания - зона антистресса, как ресторан

Шеф-повар сборной России и академии Локомотива рассказал о философии питания спортсменов: столовая должна быть местом отдыха и комфорта, как ресторан, а не частью тренировочного процесса.

Шеф-повар сборной России по футбол у рассказал о философии питания в команде. По его словам, при Станиславе Черчесове была поставлена четкая задача: столовая должна стать зоной отдыха и антистресса, похожей на поход в ресторан.

Игроки испытывают огромные нагрузки на тренировках и матчах, поэтому важно, чтобы зона питания была выключена из тренировочного процесса. Это место, где футболисты могут расслабиться, пообщаться и получить удовольствие от еды. В сборной впервые ввели расширенную линию раздачи, которую можно назвать шведским столом. Сейчас такой же подход реализуется в клубе Локомотив, включая академию.

При заключении контракта с генеральным директором Борисом Ротенбергом было решено, что дети должны получать интерьер, продукт и сервис на уровне основной команды. В столовой академии полностью заменили оборудование и мебель, длина раздачи увеличилась с шести до 25 метров, и теперь она заставлена разнообразными продуктами. Психологический аспект также важен. Когда футболист знает, что доступ к большому выбору еды есть всегда, он перестает переедать или делать акцент на один продукт.

Со временем приходит понимание: не нужно пытаться съесть всё сегодня, потому что завтра тоже будет доступно. Это рождает ощущение стабильности. Игрок может пройти мимо 25 метров раздачи, порадоваться глазами, что всё есть, и выбрать простые блюда, например гречку с куриным филе на пару, если подходит под тренировочные задачи. Он знает, что завтра сможет наверстать.

На сборах команда много работает и устаёт. Внутри такого цикла важно найти точку, где спортсмен будет расслабляться и радоваться. Черчесов подчеркивал: столовая должна стать зоной отдыха и комфорта. Пусть игроки живут с нагрузками и ответственностью на поле, но во время еды важно выключиться из тренировочного процесса.

Это способствует сплочению коллектива, когда игроки задерживаются за столом для общения. Такой подход помогает снять стресс и улучшить общую атмосферу в команде. Этот материал основан на интервью шеф-повара, который работал со сборной России и с академией Локомотива. Подобные изменения в системе питания уже получили положительные отзывы от игроков и тренеров.

Важно, что спортсмены имеют доступ к качественной и разнообразной еде, которая поддерживает их физическую форму и моральный дух





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