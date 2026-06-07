Шейла Эбана и Ламин Ямаль ответили на вопрос о недооцененных футболистах перед чемпионатом мира

Мама футболиста – Шейла Эбана и Ламин Ямаль ответили на вопрос, какие игроки заслужили статус самых недооцененных. Шейла Эбана назвала своего любимца – Мерино из «Арсенала». "МЮ" поддержал потерявшего сознание Эриксена, а «Тоттенхэм» обратился к Кристиану Товарищеские матчи.

Ламин Ямаль для своего канала записал видео, в котором ответил на 19 вопросов перед чемпионатом мира. Периодически в ролике появляется мама футбол иста – Шейла Эбана .

Женщина вместе с сыном ответила на вопрос, какие игроки заслужили статус самых недооцененных. Ямалю сперва пришлось объяснить маме, что это вообще значит: «Недооцененный означает, что этот игрок лучше, чем то, каким его видят. Давай я приведу для тебя пример. Недооцененный, например, Жерар Мартин.

В свое время недооцененным был Мюллер. А еще Фабиан Руис из «ПСЖ», он тоже недооцененный». В этот момент Шейла решила раскрыть имя своего футбольного любимчика: «Мерино! Мерино из «Арсенала»!

Я большущая фанатка Мерино. Мерино из «Арсенала».

«МЮ» поддержал потерявшего сознание Эриксена: «Все в клубе рады хорошим новостям, посылают силу и любовь его семье». «Тоттенхэм» тоже обратился к Кристиану Товарищеские матчи. Италия выиграла у Греции, Хорватия победила Словению, Марокко сыграло вничью с Норвегией, Колумбия против Иордании, матч Дании с Украиной остановили из-за потери сознания Эриксеном Рикельме пытался убедить Клоппа поддержать его кандидатуру на выборах президента «Реала» и был готов заплатить из собственных средств (Cadena SER).

Хейбьерг о потерявшем сознание Эриксене: «Я шел вбрасывать аут и вдруг увидел, что Кристиан падает на газон. Мы среагировали молниеносно, главное, что сейчас он в порядке





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