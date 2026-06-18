Швейцария и Босния не смогли открыть счёт в напряжённом матче

Сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины сыграли вничью 0:0 в товарищеском матче. Команды создали несколько опасных моментов, но не реализовали их. Швейцария владела инициативой, но боснийская защита действовала надёжно.

Матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины выдался напряжённым и полным борьбы. С первых минут команды демонстрировали высокий темп, но осторожничали в атаке, боясь ошибиться.

Боснийские болельщики, численно преобладавшие на стадионе Соу-Фай, активно поддерживали свою команду, что создавало дополнительное давление на швейцарцев. Уже в дебюте встречи хозяева заработали угловой, но защита гостей действовала надёжно. Алайбегович и Джеко пытались наладить комбинационную игру, однако швейцарский вратарь Кобель и защитники своевременно блокировали удары. Швейцария отвечала контратаками: Ндой активно действовал на левом фланге, но защитник Дедич успешно справлялся с его проходами.

Первый опасный момент возник после подачи Эбишера с левого фланга: Джеко выпрыгнул выше всех и головой выбил мяч за боковую. В середине тайма команды обменялись ошибками: боснийцы потеряли мяч на своей половине, Эмболо покатил Ндою, но тот пробил прямо в руки вратаря. Затем швейцарцы заработали несколько угловых, но защита гостей действовала организованно. Особенно активен был Джака, который раздавал разрезающие передачи на фланги.

На 22-й минуте матч прервался на водопой - судья Пиньейру дал командам передышку из-за жары. После возобновления игры швейцарцы усилили давление. Ндой и Эмболо создавали моменты, но либо пробивали мимо, либо натыкались на защитников. Босния отвечала быстрыми выпадами: Мемич и Джеко комбинировали на правом фланге, но подачи оказывались неточными.

Второй тайм начался с активности швейцарцев. Видмер и Родригес подключались к атакам, создавая численное преимущество. Однако боснийская оборона во главе с Катичем и Мухаремовичем уверенно справлялась с натиском. Самый опасный момент возник после прострела Ридерса в центр штрафной, где набегающий Ндой не дотянулся до мяча.

Затем Джака нашёл передачей Ндоя в штрафной, но тот из-под Катича пробил в ближний угол - мяч попал в сетку с внешней стороны. Босния также имела шансы: после углового Алайбегович подал на дальнюю штангу, но Видмер опередил всех. Концовка матча прошла в обоюдных атаках, но счёт так и не был открыт. Ничья 0:0 стала закономерным итогом борьбы, где обе команды больше заботились о сохранении ворот.

Швейцария не реализовала своё территориальное преимущество, а Босния продемонстрировала хорошую организованность в обороне





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