Швейцарская народная партия запустила инициативу по ограничению численности населения и иммиграции. Предложение предусматривает, что численность населения не должна превышать 10 миллионов человек до 2050 года. Инициатива вызвала противоречивые реакции в швейцарском обществе.

С радикальным предложением установить лимит численности населения и ограничить иммиграцию запустила Швейцарская народная партия. Предложение предусматривало, что численность населения не должна превысить 10 миллионов человек до 2050 года.

Если это произойдет в течение двух лет, авторы петиции предлагали Швейцарии расторгнуть международные договоры. Сторонники инициативы утверждали, что текущее перенаселение уже привело к перегрузке швейцарской инфраструктуры, подрыву местной идентичности и росту цен на аренду жилья. Критики идеи отмечали, что она нанесет ущерб швейцарской экономике, затруднит привлечение иностранной рабочей силы и повредит отношениям Швейцарии с Евросоюзом. Правительство и парламент Швейцарии проголосовали против инициативы.

Но референдум был запущен автоматически, когда петицию подписали более 100 тысяч жителей страны. После нападения России на Украину швейцарцы поняли, что они важны. Аналогичные настроения появились и в остальной Европе. Швейцарцы начали понимать, что их страна может играть решающую роль в поддержке Украины и других европейских стран





meduzaproject / 🏆 10. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Швейцарская Народная Партия Ограничение Численности Населения Иммиграция Референдум Парламент

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Путин поручил предусмотреть создание новых нефте- и газопроводов в СибириПутин поручил предусмотреть создание новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. Глава РФ попросил правительство к 1 июня разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры:

Read more »

Суперкомпьютер World One определил дату конца светаСуперкомпьютер World One, который прогнозирует цивилизационные закономерности, определил срок вымирания человечества. Компьютер даже рассчитал, что конкретно станет причиной конца света: экология конецсвета земля

Read more »

Эксперты предложили новый подход к развитию водородной отрасли в РоссииРоссия из-за санкций недружественных стран изолирована от экспортных рынков водорода, признается в исследовании Центра энергетических систем будущего «Энерджинет» (есть у «Ведомостей»). Поэтому вместо производства и экспорта водорода страна должна…

Read more »

Эксперты ожидают роста спроса на энергоуголь в мире до 2030 годаГлобальный спрос на энергетический уголь в мире будет расти до 2030 г. и достигнет 7,01 млрд т в год. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России).

Read more »

В Японии начнут сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»Завершить демонтаж АЭС планируется к 2050 году.

Read more »

Джакарта стала крупнейшим мегаполисом мира, опередив Токио по населениюПо прогнозу ООН, к 2050 году число мегаполисов с населением свыше 10 миллионов человек достигнет 37.

Read more »