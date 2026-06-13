Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Швейцария: дебаты о будущем страны

Политика News

Швейцария: дебаты о будущем страны
ШвейцарияСоциальная ПолитикаЭкономика
📆6/13/2026 5:36 AM
📰dw_russian
41 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 63%

В Швейцарии продолжаются дебаты о будущем страны. Правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP) предлагает ограничить постоянное население страны на отметке 10 миллионов человек. Эта инициатива вызывает разногласия среди экспертов и граждан.

В Швейцарии продолжается дебаты о будущем страны. Правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP) предлагает ограничить постоянное население страны на отметке 10 миллионов человек. Эта инициатива вызывает разногласия среди экспертов и граждан.

С одной стороны, некоторые считают, что это необходимо для сохранения культурной самобытности и экономической безопасности. С другой стороны, другие утверждают, что это приведет к сокращению экономического роста и нанесет ущерб различным отраслям, таким как здравоохранение, гостинично-ресторанный бизнес и строительство. Вопрос о численности населения затрагивает множество аспектов, включая националистические, психологические и экономические интересы. В настоящее время в Швейцарии уже наблюдается нехватка квалифицированных кадров, и ограничение притока мигрантов может усугубить эту проблему.

Однако, некоторые эксперты считают, что это может привести к появлению аналогичных инициатив в других странах, что может иметь серьезные последствия для экономики и политической ситуации в Европе

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dw_russian /  🏆 9. in RU

Швейцария Социальная Политика Экономика Миграция Национализм

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Приамурский социальный центр на оборудование участникам СВО выделил 15 млн рублейПриамурский социальный центр на оборудование участникам СВО выделил 15 млн рублейНа эти деньги закупили 10 квадрокоптеров, 6 бензопил и 10 воздухонагревателей
Read more »

Половецкие пляски у Гималаев: что смотреть на выставке Николая Рериха в Новой ТретьяковкеПоловецкие пляски у Гималаев: что смотреть на выставке Николая Рериха в Новой ТретьяковкеПознакомиться с экспозицией можно с 10 октября по 10 марта
Read more »

В МГУ объяснили победу выступающей за нейтралитет партии на выборах в ШвейцарииВ МГУ объяснили победу выступающей за нейтралитет партии на выборах в ШвейцарииПобеда выступающей за нейтралитет Швейцарской народной партии (SVP) на парламентских выборах говорит о понимании населения того, что отказ от традиционных ценностей не способствует национальным интересам страны.
Read more »

В Кремле оценили идею партии Швейцарии пригласить РФ на саммит по УкраинеВ Кремле оценили идею партии Швейцарии пригласить РФ на саммит по УкраинеДепутаты Швейцарской народной партии (SVP) абсолютно правы, когда высказали идею, что руководство страны должно пригласить Россию на грядущую конференцию по Украине, чтобы не превращать мероприятие в одностороннюю пропаганду вооружения.
Read more »

Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграет с «Краснодаром»?Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграет с «Краснодаром»?10 is 10.
Read more »

Только 9% россиян оценивают свою работу на 10 из 10Только 9% россиян оценивают свою работу на 10 из 10На 10 из 10 свою работу оценивают менее 10% россиян
Read more »



Render Time: 2026-06-13 08:36:25