Шведская береговая охрана задержала сухогруз за сброс угольной пыли в море

ШвецияЭкологияСудоходство
📆4/12/2026 10:25 AM
📰Известия
Шведская береговая охрана задержала сухогруз Hui Yuan, следовавший из России в Испанию, по подозрению в загрязнении окружающей среды. Экипаж балкера обвиняется в сбросе угольной пыли в море. Капитану судна грозит обвинение и возможный штраф.

Шведская береговая охрана провела инспекцию сухогруза Hui Yuan , следовавшего под панамским флагом из России в испанский Лас-Пальмас. Телекомпания SVT сообщила об этом 12 апреля. Экипаж балкера обвиняется в нарушении экологического законодательства, а именно в сбросе уголь ной пыли в открытое море. Судно было обнаружено с воздуха в субботу, 11 апреля. Сотрудники береговой охраны зафиксировали, как с палубы сухогруза осуществлялся смыв уголь ных остатков непосредственно в воду.

В настоящее время балкер находится на якоре у побережья шведского города Истад по решению прокуратуры. Хокан Андерссон, прокурор Национального отдела по экологическим и трудовым делам Швеции, подтвердил, что капитану судна будет предъявлено обвинение. Андерссон заявил: Береговая охрана зафиксировала, как судно смывало угольную пыль с палубы в море, что является нарушением экологического кодекса. Мы планируем допросить капитана и предъявить подозрение. Дальнейшее развитие событий, включая возможные штрафы или предписания, будет зависеть от результатов расследования. \Инцидент с Hui Yuan подчеркивает озабоченность экологическими вопросами в морской среде и строгий контроль за соблюдением природоохранных норм. Смыв угольной пыли в море может привести к серьезным последствиям для экосистемы, включая загрязнение воды, негативное воздействие на морских обитателей и нарушение экологического баланса. Швеция, как и многие другие страны, уделяет особое внимание защите окружающей среды, что проявляется в тщательном контроле за деятельностью судов в своих территориальных водах и прилегающих районах. Расследование данного дела будет направлено на установление всех обстоятельств произошедшего, определение степени вины экипажа и применение соответствующих санкций. Важно отметить, что данный инцидент может иметь далеко идущие последствия, влияя на репутацию судовладельца, судоходные компании и общие взаимоотношения в морской индустрии. Событие также служит напоминанием о необходимости строгого соблюдения экологических норм и правил всеми участниками морской деятельности.\В контексте данного происшествия, нельзя не упомянуть и другие случаи, связанные с нарушением морского права и экологическими проблемами. Например, новостные агентства сообщали об атаках на суда с топливом вблизи турецкого побережья, а также о задержании французскими военно-морскими силами нефтяного танкера Deyna в Средиземном море. Эти события подчеркивают возрастающее напряжение в морских перевозках и необходимость усиления мер безопасности. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, ранее заявил, что российская сторона будет принимать меры для защиты своих интересов в случае захвата отечественных танкеров в водах. Он также отметил случаи пиратства в международных водах за последние месяцы. Эти обстоятельства создают дополнительное давление на судоходную отрасль и требуют комплексного подхода к обеспечению безопасности и соблюдению законодательства. Таким образом, инцидент с Hui Yuan является лишь одним из многих, свидетельствующих о сложных и многогранных проблемах, стоящих перед мировым судоходством в настоящее время, включая экологические риски, вопросы безопасности и соблюдение международных норм

