Шашлык по-русски: любимое мясо, маринады и напитки россиян

📆4/30/2026 7:37 AM
Исследование выявило предпочтения россиян в выборе мяса, маринадов и напитков к шашлыку, а также их планы по употреблению алкоголя на майских праздниках.

С наступлением теплых майских дней россияне начинают активно готовиться к традиционному отдыху на природе, и шашлык , безусловно, занимает центральное место в этом процессе. Недавнее исследование общественного мнения выявило интересные предпочтения и тенденции, касающиеся выбора мяса, маринад ов и напитков, сопровождающих это любимое блюдо.

Опрос показал, что лишь небольшая часть респондентов, а именно 21%, ассоциируют настоящий отдых с употреблением свежих овощей и зелени. Картофель в мундире, как символ пикника, отметили 16% опрошенных, а колбаски и сосиски, приготовленные на огне, – 15%. Однако подавляющее большинство, почти половина участников исследования (47%), уверены, что настоящий шашлык готовится исключительно из свинины. Курица заняла второе место с результатом 20%, за ней следует баранина (11%) и говядина с телятиной (9%).

Рыба и морепродукты оказались наименее популярным выбором, их предпочли всего 2% опрошенных, а индейка – лишь 1%. Примечательно, что 10% респондентов заявили о своей готовности наслаждаться шашлыком из любого мяса, главное, чтобы блюдо было вкусным. Эти данные свидетельствуют о сохраняющейся приверженности традиционным вкусам и предпочтениям в отношении выбора мяса для шашлыка. Что касается маринадов, то здесь также преобладает классика.

Безусловным лидером стал маринад на основе лука и уксуса, который выбрали 33% опрошенных. На втором месте расположились сладкие маринады с добавлением мёда, ананаса или кетчупа, собравшие 20% голосов. Любители острых ощущений отдали предпочтение вариантам с чили и аджикой (17%). Грузинские специи привлекли внимание 14% россиян, а восточные сочетания, такие как соевый соус и имбирь, – 10%.

Разнообразие маринадов отражает растущую кулинарную изобретательность и желание экспериментировать со вкусами. Однако, несмотря на это, классические рецепты по-прежнему остаются наиболее востребованными. Выбор маринада, как и выбор мяса, является важной частью процесса приготовления шашлыка и влияет на общее впечатление от блюда. Важно отметить, что предпочтения в маринадах могут варьироваться в зависимости от региональных традиций и личных вкусовых предпочтений.

Традиционно шашлык принято запивать пивом, и результаты опроса это подтверждают. Пиво стало главным напитком к шашлыку, его выбрали 31% респондентов. На втором месте оказались вода и минеральная вода (19%), за ними следуют сок, морс или лимонад (13%), вино (11%) и квас (8%). Крепкий алкоголь предпочли лишь 6% опрошенных.

При этом большинство россиян не планируют злоупотреблять алкоголем во время майских праздников. Наиболее распространенным ответом стало употребление 3–5 бокалов за весь период праздников (22%), 21% ограничатся 6–10 бокалами. По 18% респондентов планируют выпить «совсем немного» или растянуть 1–2 бокала на все праздники. Лишь 10% собираются выпить более 10 бокалов.

Остальные пока не определились с количеством. Важно помнить о здоровом подходе к употреблению алкоголя, особенно во время отдыха на природе. Нутрициологи рекомендуют не злоупотреблять шашлыком, ограничивая порцию до 200–300 граммов за один приём. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, подагрой или гипертонией, а также детям младше пяти лет, рекомендуется воздержаться от употребления шашлыка

