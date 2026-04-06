Шахтеры шахты Белореченская в ЛНР подняты на безопасную высоту после атаки ВСУ

В результате атаки украинских вооруженных сил была повреждена электроподстанция, обеспечивающая электроснабжение шахты Белореченская в ЛНР. 41 шахтер, оказавшийся под землей, был поднят на безопасную высоту. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Горняков шахты Белореченская в Луганской Народной Республике ( ЛНР ), оказавшихся в сложной ситуации из-за отсутствия электроснабжения после атаки украинских боевиков, успешно подняли на безопасную высоту. Об этом стало известно 6 апреля, заявление сделал первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. Он подтвердил, что шахта полностью обесточена, и в момент инцидента под землей находился 41 шахтер.

«Нам удалось поднять их на безопасную высоту», – сообщил Говтвин, подчеркнув, что связь с горняками поддерживается непрерывно, обеспечивая мониторинг их состояния и координацию спасательных мероприятий. Власти региона планируют возобновить подачу электроэнергии на объект во второй половине дня, после чего все рабочие будут эвакуированы на поверхность. Ситуация на шахте вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая специфику работы под землей и критическую зависимость от электроснабжения для обеспечения безопасности и поддержания жизнедеятельности горняков. Оперативные действия спасательных служб и властей направлены на минимизацию рисков и скорейшее возвращение горняков к нормальным условиям труда. Обеспечение безопасности шахтеров остается главным приоритетом, а все необходимые ресурсы были задействованы для ликвидации последствий атаки и скорейшего восстановления инфраструктуры





