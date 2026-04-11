Шатов забил «Зениту» в дебютном матче за «Краснодар»: эмоции, слёзы и цена в 10 миллионов

В напряжённом матче между «Зенитом» и «Краснодаром» ключевую роль сыграл Олег Шатов, арендованный у «Зенита». Игрок забил гол, вызвав бурю эмоций, и заплатил значительную сумму, чтобы сыграть против своей бывшей команды. Матч ознаменовался сменой тренера у «Краснодара», травмами и борьбой за место в турнирной таблице.

П1Команды, занимавшие соседние позиции в турнирной таблице, встретились в напряжённом матче. « Краснодар » прибыл в Санкт-Петербург с новым тренером, что добавило интриги предстоящей игре. Команда, не сумевшая одержать победу в трёх предыдущих встречах с «Динамо» (0:0), «Уфой» (0:1) и «Анжи» (1:1), набрала всего два очка и оказалась на пятой строчке турнирной таблицы. Эти неудовлетворительные результаты привели к отставке Игоря Шалимова.

На пост главного тренера был назначен молодой специалист (34 года), получивший статус исполняющего обязанности. Дебют нового тренера пришёлся на непростой матч против «Зенита». И «Зенит» не блистал в начале весенней части чемпионата. Команда сыграла три ничейных матча подряд с «Ахматом», «Амкаром» и «Ростовом». Лишь вымученная победа над «Уфой» (2:1) прервала серию неудач. За этот период у сине-бело-голубых отличился только защитник Бранислав Иванович, а ещё один мяч уфимцы забили в свои ворота. Вдобавок к этому, Артём Дзюба был арендован тульским «Арсеналом», а Александр Кокорин оказался в списке травмированных, что усугубило проблемы «Зенита» с результативностью и привело к падению команды на четвёртое место в таблице. В преддверии матча главный тренер «Зенита» Роберто Манчини пошутил в интервью, что рассматривал вариант с выходом на поле, однако затем решил, что уже слишком стар для этого. Манчини выразил надежду, что Антон Заболотный сможет наконец-то отличиться. Ожидания от матча «Краснодар» против «Зенита», отсутствие нападающих у «Локомотива» и борьба «Спартака» за место в тройке лидеров создавали интригу предстоящего тура Российской Премьер-лиги. Особое внимание привлекало участие в матче Олега Шатова, арендованного «Краснодаром» у «Зенита». Чтобы он смог сыграть против своей бывшей команды, «Краснодару» пришлось заплатить 10 миллионов рублей. Зимой «Зенит» отпустил не только Дзюбу, но и Шатова, отправив обоих в аренду до конца сезона. По условиям договора, Шатов не имел права играть против «Зенита». Но «Краснодар» решил пойти на этот шаг. Сам Шатов перед матчем подчеркнул, что будет играть в первую очередь за «Краснодар», а не против «Зенита».\В самом матче Шатов, допустив несколько ошибок в начале игры, сумел реабилитироваться, забив гол на 22-й минуте. Футболист, оказавшись первым на подборе, отправил мяч в дальний угол ворот «Зенита». Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге встретили гол Шатова аплодисментами. Сразу после забитого мяча Шатов подбежал к тренеру «Краснодара» Мусаеву, показывая на него пальцем, выражая благодарность за доверие. По словам агента Шатова, Кахора Муминова, выбор «Краснодара» был обусловлен несколькими факторами: футболом, в который играет команда Шалимова, и атмосферой в клубе, способствующей быстрой адаптации игрока. Интересно, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини пытались убедить Манчини включить Шатова в заявку на зимние сборы, но тренер не видел его в своих планах. Шатов внёс из личных средств 25 миллионов рублей, чтобы иметь возможность играть за «Краснодар» до конца сезона. «Спартак», обыграв «Зенит», подал пример для подражания. Капитан «Спартака» поделился впечатлениями от первой за 14 лет победы в Санкт-Петербурге. Шатов позднее поделился своим отношением к Манчини: «Всегда говорил, что в этой ситуации в первую очередь виноват сам. И если тренер принял такое решение, а клуб его поддержал, то, значит, всё правильно. С другой стороны, мне кажется, что тренер может вести себя так, если он что-то сделал для клуба, выиграл с ним что-то. А когда ты приходишь, начинаешь всё подстраивать под себя, а потом пытаешься свои недочёты найти в других людях… Я вообще считаю, что искать виноватых — это последнее дело. Так что, возможно, главному тренеру нужно было задать какие-то вопросы и себе. Но у меня претензий нет. Я не хочу его вспоминать». «Зенит» сумел быстро отыграться, но гол забил не нападающий, а Александр Ерохин, после рикошета от защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста. Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Во втором тайме темп игры снизился, команды стали играть компактнее. Шатов получил травму бедра, но продолжал играть ещё 18 минут, после чего был заменён. Сразу после замены Олег не смог сдержать слёз.\Позднее Шатов признался, что в тот момент ощущал спортивное самолюбие и обиду от того, что оказался не нужен «Зениту». Он решил доказать, что его уход был ошибкой. Слезы, по его словам, были вызваны эмоциями, вызванными аплодисментами в его адрес как за забитый гол, так и при замене. Он осознал, что его труд был не напрасен. «В тот момент сыграли спортивное самолюбие, наглость, — вспоминал позже Шатов. — Какие-то чувства тем, что я оказался не нужен, были задеты. Решил доказать и себе, и другим людям, что, возможно, убрали меня зря и что я мог бы пригодиться. Были слёзы, которые не смог сдержать. Потому что когда забивал, мне аплодировали. Когда уходил на замену, тоже аплодировали. И я понимал, что всё то, что делал в жизни и своей профессии, было не зря. Как-то меня всё это задело. Может, держался какой-то маленький монстр или демон и в тот момент через эти слёзы и вылез». Развязка матча произошла на 88-й минуте





