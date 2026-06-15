Колумбийская исполнительница Шакира стала первым в истории человеком, выступившим на четырёх мировых футбольных первенствах, а также негласно получила статус самого коммерчески успешного «игрока» турнира. Она также не скрывает, что последние годы были временем серьёзных испытаний, которые могли бы сломать любого другого артиста.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииКолумбийская исполнительница Шакира стала первым в истории человеком, выступившим на четырёх мировых футбольных первенствах, а также негласно получила статус самого коммерчески успешного «игрока» турнира.

Об этомВ 2006 году она исполнила Hips Don't Lie в Германии. В 2010 — Waka Waka, который стал гимном соревнований, проходящих в Южной Африке. 2014 ознаменовался зажигательным треком La La La, а 2026 годах — новым Dai Dai. Никто из других музыкантов не может похвастаться таким количеством исполнений треков для чемпионатов мира. Согласно приблизительным подсчётам журналистов, совокупный заработок Шакиры от этих песен способен достичь отметки в 120 миллионов долларов.

Как отмечено в тексте, величайшие футболисты в истории — Лионель Месси и Криштиану Роналду — за минувшие два десятилетия получили от выступлений на чемпионатах мира около 15-20 миллионов долларов. Согласно сведениям Guinness, на которые ссылается инсайдер, композиция Waka Waka, которую мир услышал на мундиале в 2010 году, принесла исполнительнице примерно от 50 до 70 миллионов долларов. Этот хит до сих пор регулярно возвращается в глобальные музыкальные рейтинги каждый раз, когда стартует очередной чемпионат.

Спустя шестнадцать лет после выхода культового трека у Шакиры появился шанс превзойти собственное достижение: в четверг, 11 июня, на церемонии открытия чемпионата мира 2026 года она представила новую песню Dai Dai. Мероприятие прошло на стадионе «Ацтека» в столице Мексики Мехико. Последние годы стали для певицы временем серьёзных испытаний, которые могли бы сломать любого другого артиста. Однако она не только выстояла под напором обстоятельств, но и сумела превратить боль и давление в творческую энергию.

За кулисами сценического блеска разворачивалась настоящая личная драма:, отцом её двоих детей, за которым пристально следил весь мир. Параллельно с этим на неё давил груз судебных разбирательств в Испании по громкому налоговому делу, грозившем не только репутационными потерями, но и большими юридическими последствиями. Несмотря на всю тяжесть этих событий, финал этой главы оказался победным — . И теперь, словно очистившись через бурю, она открыла новую главу своей карьеры, наполненную свободой, переосмыслением и свежим вдохновением





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