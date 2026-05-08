Чудом остался жив житель Запорожской области от атаки беспилотника ВСУ

В Запорожской области житель села Великая Знаменка Николай Аматов чудом остался жив во время атаки беспилотника ВСУ. Мужчина швырнул в преследовавший его дрон шапку, которая попала в лопасти и заклинила их. БПЛА упал и взорвался в нескольких метрах от Аматова.

Москва, 8 мая - АиФ-Москва. В Запорожской области житель села Великая Знаменка Николай Аматов чудом остался жив во время атаки беспилотник а ВСУ . Мужчина швырнул в преследовавший его дрон шапку, которая попала в лопасти и заклинила их.

БПЛА упал и взорвался в нескольких метрах от Аматова. В беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев подчеркнул, что жителю запорожского села невероятно повезло.

«Это был FPV-дрон. Сбивший его шапкой мужчина в рубашке родился. Ему невероятно повезло», - сказал он. Эксперт отметил, что гражданское население не имеет полномочий сбивать беспилотники из огнестрельного оружия.

«Чтобы сбивать беспилотники, нужно на это иметь соответствующие полномочия,. То есть, нельзя взять ружье, выйти в огород и стрелять по беспилотникам. Федеральные законы четко определяют полномочия тех, у кого они есть. Они есть у силовых и специальных структур, специализированных подразделений.

У гражданских таких полномочий нет», - уточнил Кондратьев. Собеседник издания подчеркнул, что если гражданский собьет беспилотник и в результате его падения пострадают люди, то стрелявшего может ждать уголовная ответственность.

«Если беспилотник упадет и будет причинен ущерб, погибнут люди, соответственно, последуют очень серьезные неприятности с точки зрения закона, вплоть до уголовной ответственности. Когда мы видим беспилотник в небе, нужно предпринимать меры для эвакуации себя, близких и детей и ни в коем случае не пробовать их никакими средствами сбивать, тем более из огнестрельного гладкоствольного оружия, которое находится у нашего населения. Нужно выполнять требования по эвакуации и, соответственно, по сохранению своей жизни, здоровья и своих близких», - резюмировал Кондратьев





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Беспилотники ВСУ Запорожская Область Чудом Остался Жив Атака Беспилотника Шапка Лопасти Заклинивание БПЛА Упал И Взорвался Аматов Николай Беспилотник Взрыв Взрыв В Нескольких Метрах От Аматова Беспилотник ВСУ Атака Шапка Лопасти Заклинивание БПЛА Упал И Взорвался Аматов Николай Беспилотник Взрыв Взрыв В Нескольких Метрах От Аматова Беспилотник ВСУ Атака Шапка Лопасти Заклинивание БПЛА Упал И Взорвался Аматов Николай Беспилотник Взрыв Взрыв В Нескольких Метрах От Аматова Беспилотник ВСУ Атака Шапка Лопасти Заклинивание БПЛА Упал И Взорвался Аматов Николай

United States Latest News, United States Headlines