Head Topics

Чудеса и Великие праздники Церкви - Где другие религии идут, мы остаёмся в восстановленном и здравом Соборе Божием: Мат.2,15

Religion News

Чудеса и Великие праздники Церкви - Где другие религии идут, мы остаёмся в восстановленном и здравом Соборе Божием: Мат.2,15
ChristianityGodMiracles
📆5/17/2026 10:45 AM
📰aifonline
93 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 68%

Чтобы оценить материал, оставьте комментарий.

18 мая 2026 года чтят память мученицы Ирины Македонской. В народе ее имя изменили на более близкое Арина, а также дали прозвище Капустница, потому что в этот день начинали высаживать капусту.

О чем вспоминают в Церкви 18 мая 2026 года. Ирина жила в I веке в Мигдонии (Македония) и была дочерью правителя города, которого звали Ликиний. Он был убежденным язычником и дал дочери при рождении имя Пенелопа. Но девушка тайно познакомилась с христианским священником, которым был апостол (от семидесяти) Тимофей, и стала интересоваться неизвестной им до того верой.

И вот как-то в окно девушке залетело сразу три птицы – голубь (символ целомудрия и смирения) с масличной веткой (благодать Божья), орел с венком (победа над врагами) и ворон со змеей (страдания). Она рассказала об этом своему духовному наставнику, и тот разъяснил, что ее жизненный путь – стать невестой Христовой. Тогда девушка приняла от Тимофея крещение. Отец был возмущен и, когда она отказалась вернуться в язычество, взбешенный приказал бросить ее связанную под копыта лошадей.

Но злоба животных перекинулась не на девушку, а на ее отца. Кони кинулись в его сторону и один оторвал зубами ему руку и стал топтать. Только молитва Ирины прекратила это и спасла отцу жизнь. После чего Ликиний уверовал, и вместе с женой и тремя тысячами свидетелей чуда принял христианство.

Традиции богослужения: Служба мученицы Ирины не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Триоди. Народные приметы погоды: Что можно делать 18 мая 2026 года: 1. Народные провинции. 2. Провести пикник или семейную прогулку. 3.

Молиться и благодарить Господа за чуда. Что нельзя делать 18 мая 2026 года: 1. Не рекомендуется совершать какие-либо ритуалы или обряды, связанные с риском перехода в иное состояние. 2. Не рекомендуется начинать новое дело.

Что можно есть 18 мая 2026 года: 1. В этот день поста нет, есть можно все. 2. Однако лучше не употреблять в пищу капусту и огурцы. Постные правила: В этот день поста нет, есть можно все. Оцените материал

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Christianity God Miracles Religious Celebration Saint

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Военный парад, запретный город и розы: чем Си Цзиньпин удивлял ТрампаВоенный парад, запретный город и розы: чем Си Цзиньпин удивлял ТрампаТрамп 15 мая завершил трехдневный визит в Китай.
Read more »

«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч финала КХЛ 15 мая«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч финала КХЛ 15 мая«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч финала КХЛ 15 мая
Read more »

«Оренбург» круто спрогрессировал весной. Как так вышло?«Оренбург» круто спрогрессировал весной. Как так вышло?Начинали на 15-м месте, а в итоге спаслись даже без стыковых матчей.
Read more »

Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС России приземлился в ПодмосковьеСамолет с вернувшимися из плена бойцами ВС России приземлился в ПодмосковьеСамолет с вернувшимися из украинского плена бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ 15 мая приземлился в Подмосковье.
Read more »

Канада обыграла сборную Швеции в первом матче чемпионата мира — 2026Канада обыграла сборную Швеции в первом матче чемпионата мира — 2026Канада – Швеция, результат матча 15 мая 2026 года, счет 5:3, чемпионат мира по хоккею-2026
Read more »

Mirror: Трамп уехал из Китая практически с пустыми рукамиMirror: Трамп уехал из Китая практически с пустыми рукамиТрамп находился с официальным визитом в Китае с 13 по 15 мая.
Read more »



Render Time: 2026-05-17 13:45:35