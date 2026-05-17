Чудеса и Великие праздники Церкви - Где другие религии идут, мы остаёмся в восстановленном и здравом Соборе Божием: Мат.2,15

18 мая 2026 года чтят память мученицы Ирины Македонской. В народе ее имя изменили на более близкое Арина, а также дали прозвище Капустница, потому что в этот день начинали высаживать капусту.

О чем вспоминают в Церкви 18 мая 2026 года. Ирина жила в I веке в Мигдонии (Македония) и была дочерью правителя города, которого звали Ликиний. Он был убежденным язычником и дал дочери при рождении имя Пенелопа. Но девушка тайно познакомилась с христианским священником, которым был апостол (от семидесяти) Тимофей, и стала интересоваться неизвестной им до того верой.

И вот как-то в окно девушке залетело сразу три птицы – голубь (символ целомудрия и смирения) с масличной веткой (благодать Божья), орел с венком (победа над врагами) и ворон со змеей (страдания). Она рассказала об этом своему духовному наставнику, и тот разъяснил, что ее жизненный путь – стать невестой Христовой. Тогда девушка приняла от Тимофея крещение. Отец был возмущен и, когда она отказалась вернуться в язычество, взбешенный приказал бросить ее связанную под копыта лошадей.

Но злоба животных перекинулась не на девушку, а на ее отца. Кони кинулись в его сторону и один оторвал зубами ему руку и стал топтать. Только молитва Ирины прекратила это и спасла отцу жизнь. После чего Ликиний уверовал, и вместе с женой и тремя тысячами свидетелей чуда принял христианство.

Традиции богослужения: Служба мученицы Ирины не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Триоди. Народные приметы погоды: Что можно делать 18 мая 2026 года: 1. Народные провинции. 2. Провести пикник или семейную прогулку. 3.

Молиться и благодарить Господа за чуда. Что нельзя делать 18 мая 2026 года: 1. Не рекомендуется совершать какие-либо ритуалы или обряды, связанные с риском перехода в иное состояние. 2. Не рекомендуется начинать новое дело.

Что можно есть 18 мая 2026 года: 1. В этот день поста нет, есть можно все. 2. Однако лучше не употреблять в пищу капусту и огурцы. Постные правила: В этот день поста нет, есть можно все.





