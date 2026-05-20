Чудесное овертайм для «Нью-Йорк Никс» в плей-офф НБА

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс» произошла потрясающая победа команды-победительницы. Пародия команды «Нью-Йорк Никс» прошла в овертайме с разницей в 11 очков.

Сегодня, 20 мая, прошёл первый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбол ьной ассоциации ( НБА ) сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой «Нью-Йорка» в овертайме со счётом 115:104.

Bрансон - 38, Бриджес - 18, Харт - 13, Ануноби - 13, Таунс - 13, Шамет - 9, Альварадо - 4, Робинсон - 4, Кларксон - 3, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, ХукпортиМитчелл - 29, Харден - 15, Мобли - 15, Меррилл - 12, Аллен - 10, Уэйд - 10, Страс - 8, Шрёдер - 3, Эллис - 2, Брайант, Портер, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр, Томлин Примечательно, что днём ранее подобная ситуация произошла и в другой серии — между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». В том матче «Сан-Антонио» одержал победу над «ОклаХомой» только во втором овертайме, итоговый счёт — 122:115.

Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, ТопичВембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэ





