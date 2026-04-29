Что ждёт Chery в России: эксперт РОАД разъяснил ситуацию

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин прокомментировал перспективы китайского автопроизводителя Chery на российском рынке. Он отметил, что компания не планирует полностью покидать РФ, а лишь переориентирует свою деятельность на другие регионы. При этом Chery продолжит обслуживать своих клиентов в России и сотрудничать с брендом Tenet.

По его словам, Chery активно развивает свою деятельность на европейских и южноамериканских рынках, что объясняет снижение активности бренда в России.

«Компания Chery планирует выход на новые международные рынки, включая Европейский Союз и Южную Америку. При этом они сотрудничают с Land Rover и учитывают существующие ограничения, несмотря на их нейтральное отношение к санкциям», — отметил Подщеколдин. Эксперт также подчеркнул, что для российских автомобилистов снижение активности Chery не является критичным, так как на российском рынке уже представлены автомобили Tenet, которые по сути являются перелицованными моделями Chery. При этом российский офис Chery не закрывается, а лишь сокращается, продолжая заниматься обслуживанием и поставками запчастей.

«Офис Chery в России не исчезает, он просто оптимизируется. Компания будет обеспечивать сервисное обслуживание и сотрудничать с Tenet, который является совместным российско-китайским проектом. Владельцам автомобилей Chery не стоит беспокоиться, так как бренд продолжит поддерживать своих клиентов. Однако необходимо законодательное регулирование, чтобы производители несли ответственность перед покупателями», — заключил глава РОАД.

Кроме того, Подщеколдин отметил, что Chery продолжает поставлять запчасти и поддерживать сервисную сеть, что гарантирует стабильность для владельцев автомобилей этой марки. Таким образом, несмотря на изменения в стратегии компании, российские автомобилисты могут быть уверены в поддержке со стороны Chery





Chery Tiggo 7 Pro Max стал бестселлером в России — Chery Tiggo 7 Pro Max обогнал Chery Tiggo 4 Pro и стал самой продаваемой иномаркой в России за вторую неделю декабря.

Автоэксперт Солдатов рассказал, какими могут быть автомобили бренда Tenet — Автоэксперт Роман Солдатов рассказал о представленном в России автобренде Tenet. По его словам, новый автомобиль напоминает китайский Chery.

«Самураи» взлетели: почему россияне бросились покупать японские авто — В феврале Tenet заместил Chery, а Mazda и Toyota показали внушительный рост популярности

Раскрыты характеристики будущего кроссовера Tenet Plus для России — Рассекречена первая модель новой марки Tenet Plus для РФ. Компания Chery официально представила новый кроссовер L6

Chery и Land Rover представили первый кроссовер марки Freelander — Компании Chery и Jaguar Land Rover (JLR) представили в рамках автосалона в Пекине первый кроссовер новой марки Freelander. Модель получила индекс 8, она будет выпускаться и продаваться в Китае, а также экспортироваться на рынки других стран.

Глава РОАД озвучил будущее марки Chery в России — Компания Chery хоть и сокращает активность в России, однако офис марки в стране не исчезнет, хоть он и сокращается. Компания продолжить заниматься техническим обслуживанием проданных автомобилей, поставлять запасные части и сотрудничать с маркой Tenet, машины которой базируются на Chery и выпускаются в Калуге группой «АГР».

