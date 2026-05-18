Что делать в жару чтобы обезвоживаться не было

Чтобы обезвоживания не было в жару нужно пить только чистую воду комнатной температуры, но и сладкие газированные напитки и магазинные соки надо исключить из рациона. Чтобы утолить жажду и избежать обезвоживания особенно при интенсивном потоотделении можно пить слабосолёные минеральные воды или специальные признаки регидратации в виде слабых теплосодержащих настейков или чаев

В жару организм теряет жидкость с потом гораздо быстрее, первые признаки обезвоживания легко пропустить, списав их на усталость от зноя. Ключевые ранние симптомы включают сухость во рте и ощущение липкой слюны, утомляемость и вялость, а также головную боль, часто давящего характера.

Как предупредила в беседе с RT врач лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух, обезвоживание средней степени проявляется выраженной жаждой, снижением частоты мочеиспускания (при этом моча приобретает насыщенный тёмно-жёлтый цвет), появляются сухость кожи и головокружение при попытке встать.

«Тревожными сигналами тяжёлого обезвоживания служат спутанность сознания, учащённое сердцебиение, запавшие глаза, отсутствие слёз и прекращение мочеиспускания более чем на 8—10 часов. В такой ситуации требуется немедленная медицинская помощь», — добавила она. Также в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями сердца и почек, сахарным диабетом





