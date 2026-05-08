Head Topics

Чтобы не уйти в отставку до конца срока, правительство Германии может работать до 2029 года

Политика News

Чтобы не уйти в отставку до конца срока, правительство Германии может работать до 2029 года
ГерманияПравительствоКанцлер
📆5/8/2026 2:57 PM
📰aifonline
50 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 68%

Почти половина жителей Германии допускает, что правящая коалиция во главе с канцлером Фридрихом Мерцем может уйти в отставку до окончания срока полномочий. Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, проведенного по заказу телеканала ZDF, 48% респондентов считают, что правительство сможет проработать до запланированных выборов в 2029 году, тогда как 47% ожидают его досрочного ухода.

Москва, 8 мая - АиФ-Москва. Почти половина жителей Германии допускает, что правящая коалиция во главе с канцлер ом Фридрихом Мерцем может уйти в отставку до окончания срока полномочий.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Wahlen, проведённого по заказу телеканала ZDF, передаёт KP. RU. Согласно результатам исследования, 48% респондентов считают, что правительство сможет проработать до запланированных выборов в 2029 году, тогда как 47% ожидают его досрочного ухода. Для сравнения, в марте доля тех, кто прогнозировал политический кризис, составляла около 30%.

Около 70% участников опроса оценили деятельность правительства и канцлера негативно. При этом среди сторонников блока ХДС/ХСС уровень удовлетворённости работой кабинета достигает 59%. Опрос проводился в начале мая среди 1,2 тысячи совершеннолетних граждан Германии. Статистическая погрешность результатов не превышает трёх процентных пунктов.

Ранее основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт резко раскритиковала проект бюджета Германии на 2027 год и обвинила канцлера ФРГ Фридриха Мерца в несоблюдении предвыборных обещаний

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Германия Правительство Канцлер Опросы Оценки

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bloomberg: Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 истребителей F-35Bloomberg: Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 истребителей F-35Германия направит €10 млрд на приобретение 35 американских истребителей пятого поколения F-35, сообщило агентство Bloomberg:
Read more »

Футболист Захарян из московского «Динамо» перешел в испанский «Реал Сосьедад»Футболист Захарян из московского «Динамо» перешел в испанский «Реал Сосьедад»Контракт российского полузащитника с испанским клубом заключен до 2029 года.
Read more »

Захарян о «Сосьедаде»: «Всегда мечтал играть в таких клубах. Следил за Испанией, «Барса» Гвардиолы мне давно нравилась. Надеюсь, все получится»Захарян о «Сосьедаде»: «Всегда мечтал играть в таких клубах. Следил за Испанией, «Барса» Гвардиолы мне давно нравилась. Надеюсь, все получится»20-летний хавбек «Динамо» подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года.
Read more »

Личка о Захаряне в «Сосьедаде»: «Супер для российского футбола. Испания для него – лучший вариант, в Англии высокий уровень силовой борьбы»Личка о Захаряне в «Сосьедаде»: «Супер для российского футбола. Испания для него – лучший вариант, в Англии высокий уровень силовой борьбы»20-летний полузащитник перешел из «Динамо» в испанский клуб, подписав контракт до 2029 года.
Read more »

Агент Захаряна получил €2,5 млн евро за переход хавбека в «Реал Сосьедад»Агент Захаряна получил €2,5 млн евро за переход хавбека в «Реал Сосьедад»Футболист заключил с испанским клубом контракт до конца сезона 2028-2029.
Read more »

Ф-1 опасается ухода «Пирелли» в 2029 году и может заранее договориться с «Бриджстоуном»Ф-1 опасается ухода «Пирелли» в 2029 году и может заранее договориться с «Бриджстоуном»Ф-1 опасается ухода «Пирелли» в 2029 году и может заранее договориться с «Бриджстоуном»
Read more »



Render Time: 2026-05-08 17:57:07