Чтобы не уйти в отставку до конца срока, правительство Германии может работать до 2029 года

Почти половина жителей Германии допускает, что правящая коалиция во главе с канцлером Фридрихом Мерцем может уйти в отставку до окончания срока полномочий. Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, проведенного по заказу телеканала ZDF, 48% респондентов считают, что правительство сможет проработать до запланированных выборов в 2029 году, тогда как 47% ожидают его досрочного ухода.

Согласно результатам исследования, 48% респондентов считают, что правительство сможет проработать до запланированных выборов в 2029 году, тогда как 47% ожидают его досрочного ухода. Для сравнения, в марте доля тех, кто прогнозировал политический кризис, составляла около 30%.

Около 70% участников опроса оценили деятельность правительства и канцлера негативно. При этом среди сторонников блока ХДС/ХСС уровень удовлетворённости работой кабинета достигает 59%. Опрос проводился в начале мая среди 1,2 тысячи совершеннолетних граждан Германии. Статистическая погрешность результатов не превышает трёх процентных пунктов.

Ранее основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт резко раскритиковала проект бюджета Германии на 2027 год и обвинила канцлера ФРГ Фридриха Мерца в несоблюдении предвыборных обещаний





