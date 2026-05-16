Чихание в себя: опасности и последствия сдавливания дыхательного отверстия пальцами

Привычка сдерживать чихание, зажимая нос пальцами, может обернуться тяжёлыми травмами. По словам специалиста, самая распространённая и опасная ошибка — пытаться подавить чих, закрывая нос. В этом случае воздух под высоким давлением не выходит наружу, а устремляется в слуховые трубы, что может вызвать баротравмы: кровоизлияние в барабанную перепонку, её разрыв или повреждение слуховых косточек.

Кроме того, резкий скачок внутричерепного давления при подавленном чихании способен вызвать кровоизлияние в мозг. Опасно также чихать, резко поворачиваясь или наклоняясь. Резкое скручивание может привести к болезненным сокращениям мышц, головокружению и даже расхождению швов у людей после полостных операций





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Traffic Accident Injury Recovery Damage Transportations Workplace

United States Latest News, United States Headlines