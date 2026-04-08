Чистый четверг: духовный смысл и традиции Великого четверга в 2026 году

📆4/8/2026 9:18 PM
📰Известия
Иерей Филипп Ильяшенко разъясняет истинный смысл Чистого четверга, его значение в церковной традиции и объясняет, какие действия недопустимы для верующих в этот день. Он рассказывает о духовном значении Страстного четверга и о том, как правильно провести этот день в подготовке к Пасхе.

Чистый четверг, выпадающий на 9 апреля 2026 года, является одним из самых значимых дней Страстной недели. Традиционно этот день ассоциируется с наведением порядка в доме, выпечкой пасха льных куличей и общей подготовкой к светлому празднику Пасхи. Однако, церковная традиция придает этому дню гораздо более глубокое значение, выходящее за рамки повседневных забот и дел.

Иерей Филипп Ильяшенко, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), в интервью для издания «Известия» раскрывает истинный смысл «чистоты» в Великий четверг, объясняет, что вкладывает в этот день церковь, а также какие действия несовместимы с верой в этот праздник. \Название «чистый» для этого дня возникло неслучайно и берет свои корни в событиях, описанных в Евангелии. Во время Тайной вечери Иисус Христос явил своим ученикам пример смирения, омыв им ноги. Это действие, которое в те времена выполняли рабы, стало для апостолов неожиданностью и вызвало реакцию, в частности, у апостола Петра. Но Иисус, объясняя смысл поступка, подчеркнул, что подлинная чистота кроется не в высоком социальном статусе, а в смирении, любви и умении ставить интересы других выше своих собственных. Именно этот евангельский эпизод лег в основу народного названия дня. В память об этом событии в некоторых монастырях даже сегодня совершается особый чин омовения ног, символизирующий стремление к очищению души, искреннему покаянию и подражанию Христу. \Иерей Филипп Ильяшенко отмечает, что часто люди воспринимают название праздника буквально, считая генеральную уборку и наведение порядка главным делом Чистого четверга. Однако, он подчеркивает, что название «Чистый четверг» носит скорее бытовой характер, а не является церковным термином. Главным в этот день является духовное очищение. Православная церковь именует этот день Великим, или Страстным, четвергом, поскольку он связан с Тайной вечерей, последним ужином Иисуса Христа с учениками, когда было установлено Таинство Евхаристии – Святое Причащение. Верующим следует сосредоточиться на посещении богослужений и участии в таинствах, таких как причастие, поскольку именно это делает день по-настоящему значимым. Уборка в доме не является запрещенной, но она не должна затмевать главное – духовное очищение, покаяние и стремление к праведной жизни. В Чистый четверг главным является отказ от греха во всех его проявлениях, как в поступках, так и в помыслах. Священнослужитель подчеркнул, что в этот день, как и в любой другой, следует избегать раздражения, осуждения, обид и злобы, поскольку они противоречат духу Страстной недели. Церковь обращает особое внимание на недопустимость участия в народных обычаях, таких как приготовление четверговой соли, заговоры на деньги или здоровье, поскольку подобные практики не имеют ничего общего с христианством, искажают смысл праздника и подменяют собой подлинную духовную жизнь. Верующим необходимо стремиться к внутреннему переосмыслению и подготовке к Светлому Христову Воскресению, избегая суеты и мелочных переживаний. Подобные действия отвлекают от главного – духовной работы над собой

