Чистюхин: Практика ограничения расчетов на маркетплейсах недопустима

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин раскритиковал практику маркетплейсов по ограничению расчетов и изменению цены в зависимости от платежного средства, назвав её недобросовестной конкуренцией.

Первый заместитель председателя Центрального банка России Владимир Чистюхин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил с резкой критикой практики ограничения расчетов или изменения цены в зависимости от платежного средства при покупке на маркетплейсах.

По его словам, такие действия не имеют ничего общего с добросовестной конкуренцией и наносят ущерб как потребителям, так и участникам рынка. Чистюхин особо отметил, что крупнейшие платформы, такие как Ozon и Wildberries, не должны ограничивать выбор покупателей или манипулировать ценами в зависимости от способа оплаты. Суммарно эти два маркетплейса занимают около 80% рынка российской онлайн-торговли, что дает им огромное влияние на формирование правил игры. Чистюхин подчеркнул, что партнерство между банками и маркетплейсами является предопределенным и необходимым для развития финансового сектора.

Без сотрудничества с электронными платформами банки рискуют потерять розничный бизнес и не смогут эффективно работать с малым и средним предпринимательством. Однако, по мнению первого зампреда ЦБ, текущее преимущество банков в технологиях и финансовых ресурсах является временным. Платформы со временем могут нивелировать этот разрыв, предлагая уникальные точки доступа к клиентам, которые взаимодействуют с ними ежедневно. Этому банки пока не могут ничего противопоставить, что создает серьезные вызовы для традиционной финансовой системы.

Эксперты рынка отмечают, что проблема недобросовестной конкуренции на маркетплейсах требует комплексного регулирования. Введение запрета на практику дифференциации цен по платежным средствам может защитить права потребителей и стимулировать здоровую конкуренцию. Однако важно найти баланс, чтобы не ограничить инновации и развитие электронной коммерции, которая стала ключевым драйвером экономики. Банки, в свою очередь, должны активно адаптироваться к новым реалиям, развивая собственные цифровые платформы и искать более глубокие партнерства с маркетплейсами.

Пока что рынок находится в переходной фазе, и действия регулятора будут иметь решающее значение для его дальнейшей эволюции





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