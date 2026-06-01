По данным статистического управления Висбадена, в 2025 году в Германию переехало около 1,48 миллиона человек, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. При этом из страны выехало 1,25 миллиона человек, на 2% меньше, чем годом ранее. Чистая миграция составила примерно 230 тысяч человек, что на 45% меньше показателя 2024 года. Пик чистую миграцию приходился на 2022 год, когда он составил 1,462 миллиона человек. Сокращение притока мигрантов затронуло многие страны, включая Сирию (на 67%), Турцию и Афганистан (на 41%). В то же время из Германии в другие страны ЕС переезжает всё больше людей: в 2025 году переезд в другие страны ЕС превысил приезд оттуда на 54 тысячи человек. Особенно显著но сократился приток мигрантов из Польши и Болгарии. На фоне этих цифр растёт интерес к услугам миграционных консультантов, особенно среди русскоязычного населения Берлина. Несмотря на сокращение чистого притока, immigrants остаются жизненно важными для немецкой экономики, хотя правые популисты, такие как партия Alternative für Deutschland, используют миграционную тематику для роста своей популярности. Внутри страны также наблюдаются миграционные потоки между федеральными землями: например, Бранденбург привлёк дополнительно 9 тысяч человек, а Берлин потерял 12 тысяч. Более трети иммигрантов, уже находящихся в Германии, размышляют об отъезде, особенно те, кто имеет связи с Турцией, Ближним Востоком и Северной Африкой. Глобально ситуация с миграцией остаётся напряжённой: США готовятся к массовым депортациям, в ЕС усиливает пограничную охрану,Spain массово легализует нелегалов.

В 2025 году в Германию переехало около 1,48 миллиона человек, что на 13 процентов меньше, чем в предыдущем году. Данные were published by the statistical office in Wiesbaden on Monday, June 1.

При этом выехало из страны 1,25 миллиона человек, на 2% меньше, чем годом ранее. Таким образом, чистая миграция - разница между приехавшими и уехавшими - составила примерно 230 тысяч человек, что на 45% меньше показателя 2024 года. Пик по этому показателю - 1,462 миллиона - был зафиксирован в 2022 году. В прошлом году в Германию прибыло меньше людей из некоторых ключевых стран.

Например, число прибывших из Сирии было на 67 процентов меньше, чем в 2024 году, а из Турции и Афганистана - меньше на 41 процент. Отмечается, что в Евросоюз из ФРГ выезжают чаще, чем в обратном направлении. Согласно данным статистического ведомства, в 2025 году в другие страны ЕС переехало примерно на 54 000 человек больше, чем прибыло оттуда в Германию. Особенно заметным было сокращение притока мигрантов из Польши и Болгарии.

Внутри Германии в 2025 году был зарегистрирован почти миллион переездов через границы федеральных земель, что всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. При этом наибольший прирост миграции зафиксирован в федеральной земле Бранденбург (9000 человек), а наибольший отъезд - из Берлина (12 000). Среди людей, переехавших в Германию из других стран, более трети - 34% - размышляют о том, чтобы её покинуть. Среди их детей и внуков иммигрантов доля таких людей ещё выше - 37 процентов.

При этом лишь 2 процента опрошенных имеют конкретные планы, связанные с эмиграцией. Чаще всего рассматривают возможность отъезда из Германии люди, имеющие семейные связи с Турцией, странами Ближнего Востока и Северной Африки, их доля составляет 39 процентов. Кроме того, об эмиграции думает 31% выходцев из стран бывшего СССР и 28% жителей Германии, приехавших из других стран ЕС. В Берлине наблюдается бoom услуг по вопросам миграции для россиян.

Адвокаты нарасхват, русскоязычные правозащитники завалены запросами, а посредники просят до 25 тысяч рублей за телефонную консультацию. Мигранты в Германии востребованы на рынке труда, но правые популисты разжигают страх, считая иммиграцию угрозой для ФРГ и набирая на этом очки. Рейтинг партии Alternative für Deutschland, особенно на востоке Германии, резко вырос. Однако на самом деле эти страхи преувеличены, а мигранты жизненно необходимы для немецкой экономики.

В общемировом контексте к началу 2025 года обострились проблемы, связанные с миграцией и беженцами: США готовят массовые депортации, в ФРГ требуют ужесточить миграционные законы, ЕС бросает новые средства на погранохрану. В Испании началась массовая легализация иностранцев, чего ждать нелегалам? США приостановят выдачу иммиграционных виз, что нужно знать? Берлин находится под огнём критики из-за переговоров с талибами о депортации





