Число предполагаемых случаев Эболы в ДРК превысило тысячу

Число предполагаемых случаев Эболы в ДРК превысило тысячу
📆5/30/2026 7:27 PM
📰aifonline
В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило 1000, из них 225 подтверждены. Вспышка распространяется на соседнюю Уганду, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения. Борьбу с инфекцией осложняет вооруженный конфликт на востоке страны.

В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило тысячу, достигнув 1028, сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба. Из них официально подтверждены лишь 225 случаев, и власти рассчитывают уточнить статистику за счет расширения лабораторных мощностей.

Эпицентр вспышки находится в провинции Итури на востоке страны, граничащей с Угандой и Южным Суданом. Заболевание уже вышло за пределы Конго: в Уганде выявлены новые случаи заражения у граждан, прибывших из соседнего государства. Ситуация резко ухудшилась за последние недели: еще 19 мая сообщалось о 513 заболевших и 131 умершем, то есть количество предполагаемых случаев выросло почти вдвое. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

Борьбу с распространением инфекции осложняет продолжающийся вооруженный конфликт на востоке страны, где действуют множество вооруженных группировок. Из-за нестабильности медицинские работники не могут добраться до всех очагов, а местное население часто с недоверием относится к иностранной помощи. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что нынешняя вспышка может стать третьей по величине за всю историю наблюдений за Эболой. Самая крупная эпидемия произошла в Западной Африке в 2014-2016 годах, тогда погибло более 11 тысяч человек.

Эбола считается одним из самых опасных вирусных заболеваний с высокой смертностью, достигающей порой 90%. Инфекция передается при прямом контакте с кровью или другими биологическими жидкостями зараженного человека, а также через загрязненные предметы. Симптомы включают лихорадку, слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле, затем рвоту, диарею, сыпь, нарушения функции почек и печени. В тяжелых случаях развиваются внутренние и внешние кровотечения.

Вакцина против Эболы существует, но ее применение требует логистических усилий и доверия населения. Международные организации призывают усилить меры контроля на границах, проводить информационные кампании и обеспечивать безопасность медперсонала. В ДРК уже развернуты мобильные лаборатории и пункты вакцинации, но для сдерживания эпидемии необходимы значительные ресурсы и координация действий всех заинтересованных сторон

