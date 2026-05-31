Число погибших при обрушении строящегося здания на Филиппинах выросло до 11 человек

Число погибших при обрушении строящегося здания на Филиппинах выросло до 11 человек
📆5/31/2026 7:48 PM
В городе Анхелес на Филиппинах в результате обрушения недостроенного девятиэтажного здания погибли 11 человек, 14 считаются пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются, но шансы на спасение выживших оценены как низкие. Расследуются причины катастрофы.

Москва, 31 мая - АиФ-Москва. Число погибших в результате обрушения строящегося многоэтажного здания на Филиппинах достигло 11 человек. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести и, предположительно, могут находиться под завалами.

Трагедия произошла в городе Анхелес. Девятиэтажное здание, которое строилось под кондо-отель, рухнуло 24 мая. По данным местных СМИ, в момент обрушения под завалами оказались десятки рабочих. Спасатели продолжают разбирать разбор руины на улице Теодоро в районе Балибаго.

Однако шансы обнаружить выживших спустя неделю после катастрофы оцениваются как крайне низкие. Как сообщили городские власти, около десяти человек смогли самостоятельно выбраться из-под обломков сразу после происшествия. Еще 26 пострадавших были спасены в первые часы после обрушения. Серьезные повреждения получил и расположенный рядом отель.

Один из его постояльцев - турист из Малайзии - получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. По предварительным данным, на момент катастрофы строители уже приступили к возведению бассейна на десятом этаже будущего комплекса. Причины обрушения устанавливаются

