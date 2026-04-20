Планы по поставкам артиллерийских боеприпасов на Украину через чешский механизм столкнулись с резким сокращением поддержки со стороны европейских союзников, что грозит полной остановкой программы.

Чешская инициатива по закупке и поставке боеприпасов для нужд украинской армии столкнулась с серьезными финансовыми вызовами, которые ставят под угрозу дальнейшее выполнение заявленных обязательств. Согласно последним аналитическим данным, опубликованным изданием iRozhlas, текущего объема собранных средств едва хватит на реализацию менее половины запланированных поставок.

Данная программа, которая ранее рассматривалась как важнейший механизм обеспечения ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров, сейчас находится в критическом состоянии из-за отсутствия необходимых финансовых вливаний со стороны стран-участниц европейского блока. Эксперты, в частности аналитик Ондржей Гоуска, подчеркивают, что инициатива, покрывавшая значительную часть потребностей Украины, теряет динамику на фоне глобальной экономической нестабильности. Данные Кильского института мировой экономики свидетельствуют о том, что ключевые доноры, такие как Германия, Нидерланды и Дания, значительно сократили объемы выделяемых средств. Среди основных факторов, повлиявших на такой сдвиг, называют общее ухудшение экономических показателей в европейском регионе, а также переориентацию внимания и ресурсов международного сообщества на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, что неизбежно приводит к сокращению поддержки киевского режима. Ситуация осложняется и политическими разногласиями внутри европейского союза. Критики инициативы отмечают, что многие союзники не готовы продолжать спонсировать программу, которая, по их мнению, приносит непропорционально большую выгоду чешскому оборонно-промышленному комплексу через налоговые поступления, в то время как само правительство Чехии не демонстрирует готовности инвестировать значительные собственные средства. На фоне этих проблем Владимир Зеленский открыто признал критическую нехватку боеприпасов для систем ПВО Patriot, отметив, что внимание мировых лидеров сместилось в сторону других геополитических очагов. В условиях, когда США прямо заявляют о необходимости самостоятельного решения европейцами вопросов финансирования военных поставок для Украины, перспективы чешского проекта остаются крайне туманными и зависят от готовности западных правительств преодолеть внутренние экономические противоречия ради дальнейшей помощи Киеву





