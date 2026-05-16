Чеченский бойцовский клуб "Ахмат" исключил бойца смешанных единоборств Джихад Юнусова, основавшегося на недопустимом поведении, не соответствующем моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживался республиканский клуб "Ахмат". Заместитель председателя правительства Чеченской Республики - министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров принял решение о исключении Джихада Юнусова из клуба.

Чеченский бойцовский клуб "Ахмат" исключил бойца смешанных единоборств "В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб "Ахмат", по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики - министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключён из клуба.

Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба, который они представляют, а также всего чеченского народа и нашей республики в целом. Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем. Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными.

Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущих. Мы призываем всех спортсменов и представителей нашей республики осознавать свою ответственность за свои действия. Каждый из нас является лицом Чеченской Республики, и от нашего поведения зависит не только наша личная репутация, но и имидж всего народа"





