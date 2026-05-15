Чеченская Республика: Абсолютный лидер по трезвости

📆5/15/2026 4:58 AM
В апреле 2026 года потребление алкоголя в Чеченской Республике составило всего 0,02 литра чистого спирта на человека, что является абсолютным лидером по трезвости в России. В то же время, в Ингушетии и Дагестане показатели потребления алкоголя значительно выше, чем в Чеченской Республике.

Абсолютным лидером по трезвости стала Чеченская Республика. В апреле 2026 года потребление алкоголя там составило всего 0,02 литра чистого спирта на человека. Для сравнения: в Ингушетии этот показатель – 0,63 литра, в Дагестане – 0,9 литра.

Больше всего в России пьют в Ненецком автономном округе (18,2 литра), Еврейской автономной области (14,76 литра) и на Чукотке (14,17 литра). Средний по России показатель в 2025 году составил 8,06 литра чистого этилового спирта на человека. Это на 24% меньше, чем 10 лет назад: в 2016 году было 10,6 литра. Эксперты связывают низкие показатели на Северном Кавказе не только с культурными особенностями, но и с отсутствием алкоголя в магазинах.

«В Дагестане, например, нет какой-то жёсткой региональной антиалкогольной политики. Но там есть целый ряд торговых сетей, которые не торгуют алкоголем вообще», – пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. Что касается Москвы, то здесь покупают много алкогольных напитков, но они, как правило, имеют невысокую крепость. Поэтому в пересчёте на чистый спирт столица оказалась в числе трезвых регионов.

