Чехия ужесточает правила пребывания и социальной поддержки для иностранных граждан

Министерство внутренних дел Чехии инициировало масштабные изменения в законодательстве для борьбы со злоупотреблениями системой временной защиты и усиления контроля за миграцией.

Министерство внутренних дел Чешской Республики официально объявило о подготовке масштабного пакета поправок к законодательству, регулирующему пребывание иностранных граждан на территории страны и охрану общественного порядка.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, данные изменения затрагивают сразу семь ключевых законов, включая нормы уголовного права, процедуры предоставления убежища и правила временной защиты. Министр внутренних дел Лубомир Метнар в своих социальных сетях пояснил, что данные меры являются необходимым ответом на текущую геополитическую и внутреннюю ситуацию в сфере безопасности. Основная цель реформы заключается в ограничении злоупотреблений государственными механизмами поддержки и значительном повышении эффективности государственного контроля за функционированием миграционной системы.

Правительство стремится создать прозрачную и справедливую среду, где правила применяются единообразно ко всем категориям иностранцев, исключая возможность использования лазеек в законе. Одним из наиболее значимых блоков изменений касаются правил предоставления временной защиты. В частности, предлагается ввести механизм прекращения этого статуса, если иностранный гражданин находится за пределами Чехии более тридцати дней. Кроме того, временная защита может быть аннулирована в случае совершения лицом тяжких преступлений, что подчеркивает приоритет общественной безопасности над миграционными льготами.

Параллельно с этим ужесточаются требования для получения долгосрочного вида на жительство. Теперь кандидаты будут проходить более тщательную проверку на благонадежность, а наличие любой налоговой задолженности может стать препятствием для легализации пребывания. Также планируется значительно ужесточить наказания для лиц, занимающихся организацией незаконного пересечения государственной границы, чтобы пресечь деятельность нелегальных посредников. Особое внимание в новом законопроекте уделено сфере социальной поддержки и гуманитарной помощи.

Чешские власти намерены усилить контроль за правом на получение пособий, чтобы исключить так называемый туризм за пособиями, когда люди перемещаются между странами исключительно ради получения финансовых выплат. Будут внедрены более строгие критерии проверки нуждаемости и механизмы мониторинга использования средств. Это позволит государству более эффективно распределять ограниченные ресурсы и направлять помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Министерство внутренних дел подчеркивает, что такие меры не направлены против честных людей, а призваны искоренить системные злоупотребления, которые подрывают доверие общества к институтам социальной защиты. Помимо миграционных и социальных аспектов, изменения затронут и транспортную сферу. Для транспортных средств с украинскими регистрационными номерами вводятся единые и обязательные правила, которые включают прохождение регулярных техосмотров и обязательную регистрацию в стандартном реестре транспортных средств Чехии. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и приведения учета автомобилей в соответствие с национальными стандартами.

Стоит отметить, что разработка данных поправок была комплексным процессом, в котором приняли участие семь различных министерств: помимо МВД, в работе участвовали министерства юстиции, труда, финансов, транспорта, здравоохранения и образования. Такой межведомственный подход позволил учесть все аспекты жизни иностранных граждан и создать целостную правовую базу.

В контексте данных мер Лубомир Метнар привел важную статистику: по состоянию на март Чехия, чье население составляет более десяти миллионов человек, приняла около трехсот восьмидесяти пяти тысяч украинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабной агрессии России. Согласно данным Европейского союза, Чешская Республика имеет самый высокий показатель приема беженцев на душу населения среди всех стран ЕС. Министр подчеркнул, что поправки никак не затронут тех иностранцев, которые работают в стране, соблюдают законы и интегрируются в общество.

Реформа направлена исключительно против нелегальной миграции и лиц, которые демонстрируют неуважение к действующему законодательству Чехии. Таким образом, государство стремится сбалансировать гуманитарные обязательства с необходимостью поддержания правопорядка и национальной безопасности





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Чехия Миграция Временная Защита Законодательство МВД

United States Latest News, United States Headlines