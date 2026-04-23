Чеферин раскритиковал непоследовательность судейства и высказался о ситуации в РПЛ

Чеферин раскритиковал непоследовательность судейства и высказался о ситуации в РПЛ
УЕФАЧеферинСудейство
📆4/23/2026 11:06 PM
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил обеспокоенность непоследовательностью в судействе, особенно в эпизодах с игрой рукой, и высказал критику в адрес работы судей и ЭСК в РПЛ. Также в обзоре представлены другие футбольные новости.

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил обеспокоенность непоследовательностью в судействе в футбол е, отметив, что болельщики и он сам испытывают трудности с пониманием различных трактовок правил. Особое внимание он уделил эпизодам с игрой рукой, подчеркнув сложность определения умышленности действия игрока, сравнив это с необходимостью быть психиатром.

Чеферин призвал судей принимать решения на поле, а вмешательство VAR должно быть ограничено случаями явных ошибок и занимать минимальное время, избегая затяжных просмотров, как это иногда происходит в испанской и английской лигах. Он также отметил, что сложившаяся ситуация является результатом действий самих футбольных организаций, и теперь сложно найти выход из нее. В контексте Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Чеферин выразил опасения по поводу чрезмерной свободы действий, предоставляемой судьям, и неэффективности работы ЭСК (Экспертно-судейской комиссии) и Мажича в решении проблем судейства.

Он предложил реформировать ЭСК, включив в ее состав представителей клубов, чтобы обеспечить заинтересованность в объективном рассмотрении спорных эпизодов. Обсуждение судейства не ограничивается высказываниями Чеферина. Футболисты и тренеры также выражают недовольство работой арбитров. Сперцян, игрок «Краснодара», заявил, что арбитры помогают «Краснодару» в борьбе за титул, но подчеркнул, что его команда выходит на поле играть в футбол.

Дьяков, комментируя эпизоды с попаданием мяча в руку Умярову и Оласе, усомнился в понимании правил футбола судьями РПЛ, отметив непоследовательность в трактовке схожих ситуаций. Тренер «Динамо» Махачкала, отвечая на вопрос о травме Мастури, использовал нецензурную лексику, демонстрируя свое раздражение. Евсеев, тренер «Акрона», трижды выругался после игры, несмотря на предыдущие штрафы за подобное поведение. Эти примеры свидетельствуют о растущем напряжении и недоверии к судейству в российском футболе.

В новостной ленте также присутствуют другие интересные события. Бывший повар Криштиану Роналду рассказал о его диете, основанной на полезной пище, с упором на яйца, авокадо, курицу, рыбу и овощи, исключая сахар.

«Краснодар» демонстрирует нестабильные результаты в матчах против команд из топ-6, выиграв лишь 3 из 10 игр. Мусаев, тренер «Краснодара», подчеркнул чемпионский характер своей команды, который помог им победить «Спартак». Кафу, легенда бразильского футбола, выразил надежду на то, что Роналду забьет свой 1000-й гол. В мире футбола также обсуждается рейтинг лучших французских футболистов в истории по версии FourFourTwo, где Зидан занимает первое место.

Президент Бразилии и Премьер Португалии обменялись шутливыми заявлениями о возможном финале ЧМ-2026 между их сборными. Все эти события в совокупности формируют картину современного футбола, где спортивные достижения, диетические привычки, судейские решения и политические заявления тесно переплетены

УЕФА Чеферин Судейство РПЛ VAR ЭСК Роналду Краснодар Спартак

 

