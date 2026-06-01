Четырехлетние серии в Кубке кубков: рекордсмены и удивительные истории

📆6/1/2026 12:22 PM
В этой статье мы рассмотрим клубы, которые выдали четырехлетнюю серию в Кубке кубков. Это уникальное достижение, требующее длительной и стабильной работы команды на внутренней арене.

Новая статья будет посвящена клубам, которые провели самые длинные серии в Кубке обладателей кубков. Дело в том, что выдать «марафон» в этом турнире было сложнее всего.

Клубу требовалось либо штамповать победы в национальном кубке несколько лет подряд (что из-за формата плей-офф даже сложнее, чем в чемпионате), либо как минимум доходить до финала и уступать там чемпиону страны. Был и третий путь — брать сам Кубок кубков несколько лет подряд. Но за все 39 сезонов существования турнира защитить титул не удалось никому. Тем не менее, некоторые команды умудрялись прописываться в Кубке кубков на три, четыре или даже пять лет подряд.

О самых затяжных и удивительных сериях и пойдет речь в этом разборе. Начнем рассказ с клубов, которые выдали четырехлетнюю серию в Кубке кубков. В этом списке будут как европейские гранды, так и команды из скромных чемпионатов, которым удавалось годами удерживать стабильность на внутренней арене — за счет побед или регулярных выходов в финалы национального кубка

