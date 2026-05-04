Четверть российских компаний рассматривает сокращение расходов на персонал в апреле

Опрос РСПП показал, что в апреле число компаний, планирующих экономить на сотрудниках, выросло до 25%. Основной проблемой для бизнеса остается падение спроса.

Российский союз промышленников и предпринимателей ( РСПП ) опубликовал результаты апрельского опрос а, демонстрирующие заметное ухудшение настроений в бизнес -среде и рост намерений компаний по сокращению расходов, в том числе за счет оптимизации численности персонала.

Согласно данным исследования, в апреле текущего года 25% российских компаний рассматривают возможность экономии на сотрудниках, что является значительным увеличением по сравнению с январем, когда аналогичные планы имели лишь 12% респондентов. Этот рост свидетельствует о нарастающем давлении на бизнес, вызванном сложной экономической ситуацией и снижением спроса на товары и услуги. Анализ структуры планируемых мер по сокращению расходов показывает, что компании в первую очередь ориентируются на оптимизацию кадровой политики.

Около половины компаний, заявивших о намерении экономить на сотрудниках, планируют прибегнуть к увольнениям, переводу персонала на неполную занятость или отправке сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Это говорит о том, что компании рассматривают сокращение фонда оплаты труда как наиболее быстрый и эффективный способ снижения издержек. В то же время, планы по сокращению других статей расходов практически не претерпели изменений.

Подавляющее большинство участников исследования (83%) намерены урезать траты на административные и общехозяйственные нужды, 43% – на потребление услуг, включая консалтинг, и 24% – на благотворительные цели. Интересно отметить, что готовность компаний переходить на более дешевое сырье и комплектующие значительно снизилась – с 30% в январе до 14% в апреле. Это может быть связано с опасениями по поводу снижения качества продукции или с трудностями в поиске альтернативных поставщиков.

В целом, наблюдается тенденция к сокращению доли компаний, планирующих сокращать расходы в принципе – с 82% в начале года до 65% в апреле. Также снизилась и готовность бизнеса повышать цены на свою продукцию, с 23% до 11%. Это может указывать на то, что компании опасаются потерять клиентов в условиях снижения покупательской способности населения. Главной проблемой для российского бизнеса в настоящее время, по мнению участников опроса РСПП, остается падение спроса на продукцию и услуги на внутреннем рынке.

Эта проблема была отмечена большинством респондентов и является ключевым фактором, определяющим негативные тенденции в экономике. В тройку лидеров наиболее острых проблем также вошли неплатежи со стороны контрагентов (34,1%, снижение на 8,2 процентных пункта) и недоступность заемных финансовых ресурсов (24%, увеличение на 5 процентных пункта). Недостаток оборотных средств также назван негативным фактором для 22% участников опроса, однако этот показатель снизился на 4 процентных пункта по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.

Таким образом, результаты опроса РСПП свидетельствуют о том, что российские компании сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с падением спроса, финансовыми трудностями и необходимостью оптимизации расходов. Ситуация требует принятия мер по поддержке бизнеса и стимулированию экономического роста, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда и снизить риски для стабильности экономики в целом. Особенно важно обратить внимание на проблему неплатежей и обеспечить доступность финансовых ресурсов для предприятий, чтобы они могли поддерживать свою деятельность и инвестировать в развитие





