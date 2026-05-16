Червиченко прокомментировал неоднозначную тактику в борьбе за чемпионство. Рассказывает о мотивации клубов в матчах с конкурентами

Менеджер менеджера «Ростова» Виталий Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком прокомментировал неоднозначную тактику в борьбе за чемпионство. Червиченко рассказал о мотивации клубов в матчах с конкурентами и прокомментировал тактику бонусной программы. Такие уманые трюки многих менеджеров не противоречат принципам честного футбола, но каждый решает для себя, стоит ли им доверять.

Червиченко прокомментировал неоднозначную тактику в борьбе за чемпионство - мотивацию одного клуба другим перед матчем с конкурентом. Для сохранения шансов на золото «Краснодару» необходимо одержать победу над «Оренбургом» в заключительном туре, а также рассчитывать на победу «Ростова» над «Зенитом».

После 29 туров - Я не думаю, что кто-то мотивировал «Динамо» на матч с «Краснодаром», однако они вышли и спустили на «быков» все обиды. - Не думаю, что и «Ростов» надо мотивировать на матч с «Зенитом», но я в этом не вижу проблемы. - Вы же мотивируете соперника не сдать матч, а наоборот — выложиться на максимум и показать интересный футбол. Мне кажется, это не расходится с этическими правилами.

Ростов же просто может выпустить дубль — и всё, Зенит станет чемпионом. А может выйти и убиваться на поле — всем будет интересно наблюдать два часа. Я не вижу проблем в мотивации соперника на игру с конкурентом. Со слов Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком, менеджер менеджера «Ростова» назвал тактику мотивации бонусной программой.

«Да, мы выпишем бонус, если они одолеют нашего конкурента», - сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком. Точки зрения и прогнозы в конце концо





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Червиченко Мотивация Бонусная Программа Зачемпионство Матчи С Конкурентами

United States Latest News, United States Headlines