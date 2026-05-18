Черезвыше двух месяцев бары не будут работать в Петербурге из-за нарушений санитарного законодательства

Согласно статье 6.6 КоАП, приостановкой работы заведения может быть предусмотрен максимальный срок до 90 суток.

В Петербурге суд на два месяца закрыл бары ' Хроники ', Redrum и 'Пирс 28' на улице Некрасова Дзержинский районный суд распорядился на 60 дней закрыть бары ' Хроники ', Redrum и 'Пирс 28', расположенные на популярной среди туристов и жителей города улице Некрасова .

Поводом для приостановки работы заведений стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания (статья 6.6 КоАП), пишет 'Бумага'. Максимальный срок, на который могут закрыть заведения по этой статье КоАП — 90 суток. Бары в ожидании решения суда Протоколы об административном нарушении были составлены по итогам внеплановой проверки Роспотребнадзора. Ее начали после жалобы местного жителя Александра Крючкова, который конфликтовал с заведениями из-за шума.

Крючков заявил 'Бумаге', что жители не будут ждать, пока истечет срок приостановки работы баров, назначенный судом. 'Мы параллельно пишем в разные инстанции', — рассказал он





