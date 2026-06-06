Чемпионская пресс-конференция Мирры после победы на «Ролан Гаррос»-2026, где она делится своим опытом, психологической подготовке и победным настроением.

Его заминусовали, написали много обидных комментариев. Очень много говорили про «проклятье Ниткина» – якобы после того, как я кого-то хвалю, этот человек сразу проигрывает. Что по этому поводу можно сказать?

– неоспоримый факт. Потому что уже на момент написания Мирра обыгрывала всех лучших. Также факт. Достаточно посмотреть, как Мирра перевернула динамику выступлений после перехода на глину в этом году.

До – обидные поражения, страдания. После – сразу титул, крупный финал, воодушевление. И обсуждать не стоит. Однозначно помог.

В том числе опыт разочарований этого сезона – вплоть до блеклого финала в Мадриде. Вот несколько цитат с чемпионской пресс-конференции: ● «Мы вместе много работали на корте и вне. Прожили много хороших эпизодов и некоторое количество плохих – особенно в конце прошлого года»; ● «Перед полуфиналом и финалом я разговаривала со своим психологом – думала, что это поможет мне правильно настроиться на самые важные матчи в жизни.

Я хотела как можно лучше подготовиться, и она дала мне много хороших советов и много техник, которые можно использовать на корте, чтобы лучше и легче справиться с этими ситуациями на корте»; ● «Я бы не сказала, что сильно перестраивалась и совершенно поменяла подход к матчам по сравнению с турниром в Мадриде – ничего подобного. Как говорит мой психолог, ты всегда можешь выбрать, как будешь себя вести на корте, как будешь играть, каким ты будешь человеком. И я выбрала быть бойцом».

По цитатам понятно, что Мирра прорефлексировала опыт неудач, опыт срывов в важные моменты – обратилась к команде за помощью, а потом смогла использовать их советы. И дело даже не в игре, а в том, что у нее было время перезагрузиться после всех неудач второй половины прошлого сезона и начать с листа. Но и игра стала лучше. Форхенд стал агрессивнее и стабильнее?

Стал. Подача стала лучше? Стала. Терпения в атаке стало больше? Стало. Так и повезло же





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Мирра Чемпионка «Ролан Гаррос»-2026 Пресс-Конференция Опыт Психологическая Подготовка Победный Настрой

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