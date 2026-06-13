Чемпионат мира-2026: Бобадилья поразил свои ворота, сборная США ведет 1:0

Полузащитник сборной Парагвая Дамьян Бобадилья поразил свои ворота в матче группового этапа ЧМ‑2026 против команды США. Он стал автором первого автогола ЧМ‑2026. На данный момент сборная США ведет со счетом 1:0.

Дамьян Бобадилья поразил свои ворота в матче группового этапа ЧМ‑2026 против команды США . Полузащитник сборной Парагвая забил в свои ворота на седьмой минуте и стал автором первого автогол а ЧМ‑2026.

На данный момент сборная США ведет со счетом 1:0. Чемпионат мира. Полузащитник сборной Ганы Пати пропустит первый матч команды на ЧМ‑2026 из‑за того, что ему отказали во въезде в Канаду. Гасилину понравилась игра сборной Канады в матче против Боснии и Герцеговины.

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