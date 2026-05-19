Главный тренер сборной США Райан Ротенберг заявил, что конкуренция на чемпионатах мира упала из-за отсутствия сборной России, что привело к слабой мотивации у соперников. Он напомнил, как Россия пробуждала новую культуру хоккея и традиции в США и Канаде с помощью своих матчей.

На чемпионате мира по хоккею, проходимом в Швейцарии, сборная США занимает пятое место в группе "А", одержав только одну победу в трех матчах. Канадцы занимают первое место в группе "Б", выиграв все три матча.

// Как вы отреагировали на то, что сборная США на юниорском чемпионате мира проиграла Латвии в четвертьфинале (2:5), а на взрослый чемпионат мира привезла слабую сборную, которая терпит одно поражение за другим? А ведь это - олимпийские чемпионы! // // Конкуренция - двигатель прогресса. Нужно движение вперед.

А конкуренция на чемпионатах мира упала из‑за отсутствия сборной России. Мне это подтвердили наши коллеги из США и Канады. Они приезжают на международные турниры, и у них не самая высокая мотивация. Россия для всех в хоккее была сумасшедшей мотивацией.

Мы помним наши великие суперсерии. Например, 1972 год. Или матчи в Миннеаполисе, когда туда приезжает сборная СССР, и сами американцы называют ее 'Red Machine'. Команда‑мечты 'Красная Машина'.

Так ведь всё начиналось. И с того времени родилась новая культура хоккея, были заложены новые традиции. Их никак не поменять. Нет ничего лучшего для конкуренции и развития хоккея, чем матчи против сборной СССР, а позже - России.

На этом выросли целые поколения канадцев и американцев. Я уверен, это противостояние скоро вернется. А пока его на чемпионате мира нет, падает общий уровень...

