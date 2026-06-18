День группового этапа ЧМ-2026 запомнился неожиданным результатом матча Португалия - ДР Конго, где Криштиану Роналду не смог проявить себя, эффектной победой Англии над Хорватией и победным голом Ганы в добавленное время. Обзор ключевых событий и их wpływ на турнирные表格.

День на чемпионате мира 2026 года принес несколько запоминающихся матчей и дискуссий. Сборная Португалии, один из главных фаворитов турнира, не смогла обыграть Демократическую Республику Конго, сыграв вничью 1:1.

Жоау Невеш открыл счёт уже на шестой минуте, но Йоан Висса сравнял результат в концовке первого тайма. Во втором тайме португальцы не сумели перейти к более агрессивной игре, создав мало моментов. Криштиану Роналду, ставший старейшим полевым игроком в истории чемпионатов мира (41 год и 132 дня), почти не влиял на игру, что вызвало новую волну дискуссий о его необходимости в составе.

Для Конго эта ничья стала важным результатом, учитывая их богатую, но не всегда успешную историю выступлений на mundials, включая разгромные поражения в прошлом. В другом матче группы Узбекистан уступил Колумбии 1:3. Сначала Аббосбек Файзуллаевrologic after отскока от штанги после удара Эльдора Шомуродова. Однако Луис Диас из Баварии отыгрался, отдал голевой пас и забил сам.

В_added time узбекистанцы пропустили третий, что сильно уменьшило их шансы на выход из группы. Теперь ключевым для них станет матч с ДР Конго. Англия же в статусном матче против Хорватии (финалист двух последних Евро против бронзового призера ЧМ) одержала яркую победу 3:2. Открыли с пенальти Харри Кейн, после чего Хорватия дважды сравнивала, но Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд принесли англичанам победу.

Томас Тухель сумел раскрыть таланты команды, и игра стала зрелищной. Кейн, забивши свой третий гол на турнире, сравнялся с Гари Линекером по количеству голов англичан на ЧМ (по 10). Трижды англичане били по воротам чаще только в 1998 году против Колумбии. В заключительном матче дня Гана обыграла Панаму 1:0 thanks to огромному по силе голу на 95-й минуте от Калеба Йиренки, опорника из датского Нордшелланда.

Тренер Карлуш Кейруш признал, что команда долго страдала, но победа даёт Гане хорошие шансы на плей-офф, хотя они теперь зависят от результатов матчей Англии и Хорватии. Игры дня показали, что турнир становится всё более напряжённым, а некоторые команды, такие как Англия, находят свой лучший футбол в решительные моменты





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