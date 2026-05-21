Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

Чемпионат России по прыжкам в воду: Шлейхер завоевал золото, но недоволен результатами

Спорт News

Чемпионат России по прыжкам в воду: Шлейхер завоевал золото, но недоволен результатами
Чемпионат РоссииПрыжки В ВодуАлександр Шлейхер
📆5/21/2026 5:33 PM
📰sportsru
57 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 63%

Александр Шлейхер одержал победу на Чемпионате России по прыжкам в воду в Казани, завоевав золотые медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Александром Белевцевым, а также в синхронных прыжках с вышки в паре с Александром Белевцевым. Шлейхер признался, что недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы, но подчеркнул, что нужно делать свою работу.

В Казани завершился Чемпионат России по прыжкам в воду. Александр Шлейхер завоевал золотые медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Александром Белевцев ым, а также победил в синхронных прыжках с вышки в паре с Александром Белевцев ым.

В индивидуальных прыжках с вышки Шлейхер завоевал бронзу. Шлейхер признался, что недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы в Париже. Он отметил, что важно побеждать, но и баллы хочется получше. Шлейхер подчеркнул, что не до конца доволен своей работой, но считает, что нужно делать свою работу.

Он отметил, что тренировка – это творческий процесс, и иногда бывают проблемы. Шлейхер добавил, что будет работать исходя из того, как скажет руководство. В соревнованиях также отличились другие спортсмены. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке.

Светлана Ромашина, тренер, поделилась своим видением о том, как стать олимпийской чемпионкой и тренером олимпийских чемпионов. Она подчеркнула, что она стремится к постоянному росту. Ромашина также отметила, что не ушла в политику, так как диванные критики говорят, что спортсмены, достигнув успеха, должны идти в Госдума.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Чемпионат России Прыжки В Воду Александр Шлейхер Синхронные Прыжки Индивидуальные Прыжки Белевцев

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-21 20:33:16