Александр Шлейхер одержал победу на Чемпионате России по прыжкам в воду в Казани, завоевав золотые медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Александром Белевцевым, а также в синхронных прыжках с вышки в паре с Александром Белевцевым. Шлейхер признался, что недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы, но подчеркнул, что нужно делать свою работу.

В Казани завершился Чемпионат России по прыжкам в воду. Александр Шлейхер завоевал золотые медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Александром Белевцев ым, а также победил в синхронных прыжках с вышки в паре с Александром Белевцев ым.

В индивидуальных прыжках с вышки Шлейхер завоевал бронзу. Шлейхер признался, что недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы в Париже. Он отметил, что важно побеждать, но и баллы хочется получше. Шлейхер подчеркнул, что не до конца доволен своей работой, но считает, что нужно делать свою работу.

Он отметил, что тренировка – это творческий процесс, и иногда бывают проблемы. Шлейхер добавил, что будет работать исходя из того, как скажет руководство. В соревнованиях также отличились другие спортсмены. 14-летний Киселев победил на вышке, Казанцева и Фролова взяли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Кузина и Молчанов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Беляева и Казанцева взяли золото на вышке.

Светлана Ромашина, тренер, поделилась своим видением о том, как стать олимпийской чемпионкой и тренером олимпийских чемпионов. Она подчеркнула, что она стремится к постоянному росту. Ромашина также отметила, что не ушла в политику, так как диванные критики говорят, что спортсмены, достигнув успеха, должны идти в Госдума.





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Чемпионат России Прыжки В Воду Александр Шлейхер Синхронные Прыжки Индивидуальные Прыжки Белевцев

United States Latest News, United States Headlines