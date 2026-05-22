Чемпионат мира 2026: Томас Тухель не вызвал ряд игроков в состав Англии, Арбелоа уходит из «Реала», Гусев о выходе из «Динамо», Талалаев о «Балтике»

Чемпионат Мира 2026Томас ТухельАнглия
📆5/22/2026 9:44 AM
В этом отчете освещены важные события в мире футбола, включая решение Томаса Тухеля не вызвать ряд игроков в состав Англии на ЧМ-2026, объявление Арбелоа о своем уходе из «Реала» после 38-го тура, высказывания Гусева о выходе из «Динамо» и Талалаева о «Балтике».

Томас Тухель не вызвал ряд игроков в состав Англии на ЧМ-2026. На турнир в США, Канаде и Мексике не поедут Фил Фоден, Коул Палмер, Харри Магуайр, Трент Александер-Арнольд, Люк Шоу, Ливай Колуилл, Морган Гиббс-Уайт, Адам Уортон, Джеррод Боуэн, Майлз Льюис-Скелли, Льюис Холл и Доминик Калверт-Льюин.

Арбелоа объявил об уходе из «Реала» после 38-го тура: «Я делал то, во что верил, доволен тем, чего мы достигли.

«Мадрид» – мой дом». Гусев об уходе из «Динамо»: «Благодарен руководству за уникальный шанс. Были и красивые победы, и обидные поражения. Мы показали во 2-м круге результат, за который не стыдно».

Талалаев о «Балтике»: «Стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции тренера – стадион гнал их вперед

