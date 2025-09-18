Чемпионат мира по легкой атлетике 2025: Медalls, фавориты и скандал с участием Полины Кнороз

В тексте освещаются основные моменты предстоящего Чемпионата мира по легкой атлетике 2025 года, начиная с программы соревнований и заканчивая реакцией на исключение российской спортсменки Полины Кнороз из списка участников.
Чемпионат мира по легкой атлетике 2025 года обещает стать одним из самых захватывающих событий в мире спорт а. В этом году соревнование пройдет по насыщенной программе, с множеством медалей, которые будут разыграны в самых зрелищных дисциплинах. Среди них - бег на 400 метров , метание копья у мужчин и тройной прыжок у женщин.
В беге на 400 метров фаворитами турнира считаются Юлиан Вебер (Германия), Андерсон Питерс (Гренада), Аршад Надим (Пакистан), Нирадж Чопра (Индия), Джулиус Йего (Кения), Якуб Вадлейх (Чехия) и Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго). На дистанции 400 метров замужних женщин будут также бороться за медали Леянис Перес Эрнандес, Лиадагмис Повеа (обе – Куба), Шаньека Рикеттс (Ямайка), Юлимар Рохас (Венесуэла), Теа Лафон (Доминика) и Жасмин Мур (США). В метании копья мужчины своим соперникам дадут настоящую охоту Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго), Джекори Паттерсон (США), Баяпо Ндори, Бусанг Кебиначипи (оба – Ботсвана), Закити Нене (ЮАР) и Рашин Макдональд (Ямайка). Наконец, в женском тройном прыжке призерках станут суперзвезды Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Сальва Эйд Насер (Бахрейн), Сидни Маклафлин-Леврон (США), Никиша Прайс (Ямайка), Наталья Буковецкая (Польша) и Эмбер Эннинг (Великобритания).Неожиданным стало отключение российской спортсменки Полины Кнороз от выступления на чемпионате мира в связи с международной политической ситуацией. Это событие вызвало неоднозначные реакции в мире легкой атлетики. Так, Сэнди Моррис выразила сожаление, что российские спортсменки не могут принимать участие в соревновании. Тина Сутей подчеркнула, что Кнороз – талантливая спортсменка, и пожелала ей удачи в будущих соревнованиях. Кэти Мун также отметила выдающиеся результаты Полины и выразила надежду на ее участие в будущих чемпионатах. Политик Сергей Свищев призвал вернуться к традициям, когда российские спортсмены выступают с национальным флагом и гимном.
Чемпионат Мира По Легкой Атлетике Легкая Атлетика Полины Кнороз Фавориты Метание Копья Тройной Прыжок Бег На 400 Метров
