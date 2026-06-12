Чемпионат мира-1994: Россия и США

Чемпионат мира-1994 был первым, на который после распада Советского Союза поехала уже сборная России. Национальную команду возглавил Павел Садырин – успешный тренер, бравший золотые медали с петербургским «Зенитом’ и московским ЦСКА. Квалификация далась легко: за тур до финиша россияне захватили лидерство в группе с Грецией, Исландией, Венгрией и Люксембургом, досрочно забрав путевку в финальную стадию. В последней игре отборочного цикла с Грецией в Афинах команда Садырина потерпела обидное поражение (0:1), отдав грекам первое место в группе. Впоследствии сборная России финишировала на третьем месте в группе с тремя очками.

Чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах, большую часть матчей (78 из 104) примут Соединенные Штаты Америки . Первая игра состоится в США 13 июня: в 4:00 по московскому времени хозяева турнира примут Парагвай.

Для США это второй ЧМ, первый прошел в 1994 г. и запомнился как по футбольным, так и по житейским причинам.

«Ведомости. Спорт» – с подробностями. ЧМ-1994 был первым, на который после распада Советского Союза поехала уже сборная России. Национальную команду возглавил Павел Садырин – успешный тренер, бравший золотые медали с петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

Квалификация далась легко: за тур до финиша россияне захватили лидерство в группе с Грецией, Исландией, Венгрией и Люксембургом, досрочно забрав путевку в финальную стадию. В последней игре отборочного цикла с Грецией в Афинах команда Садырина потерпела обидное поражение (0:1), отдав грекам первое место в группе. В раздевалке тогдашний президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал футболистов и заявил, что на предстоящий турнир не поедут те, кто не выходят на поле в спонсорских бутсах от Reebok.

Тем же вечером группа игроков во главе с полузащитником миланского «Интера» Игорем Шалимовым собралась в номере отеля и договорилась написать открытое письмо на имя советника президента РФ по спорту Шамиля Тарпищева. Впоследствии его опубликовали в прессе, в письме помимо критики РФС и лично Колоскова было требование о замене Садырина на Анатолия Бышовца.

Под письмом стояли подписи 14 футболистов: Шалимова, Игоря Добровольского, Андрея Канчельскиса, Сергея Кирьякова, Игоря Колыванова, Василия Кулькова, Валерия Карпина, Юрия Никифорова, Андрея Иванова, Сергея Юрана, Виктора Онопко, Дмитрия Хлестова, Александра Мостового и Олега Саленко. Добровольский в разных интервью рассказывал, что за выход на ЧМ 50% премиальных от Международной федерации футбола (ФИФА) шли на команду, остальные 50% доставались РФС. И Колосков якобы попросил, чтобы игроки получили только 10% в обмен на разрешение подписывать индивидуальные контракты с производителями бутс.

По словам Добровольского, после матча с Грецией договор был нарушен, а Садырин неожиданно поддержал Колоскова. Сам Колосков в своей книге «В игре и вне игры» отмечал, что из-за нарушения контракта Reebok не выплатил деньги, которые планировалось израсходовать как премиальные из расчета $20 000 на человека. В итоге Садырин остался и вернул чуть больше половины «отказников», но ЧМ-1994 получился для сборной провальным.

В том числе по той причине, что места «отказников» рассчитывали занять другие футболисты, а с их возвращением ситуация изменилась, Не было достаточного авторитете в команде и у Садырина: некоторых игроков удивляло, что он работал с теми, кто не хотел его видеть во главе сборной. Россия стартовала на турнире с поражения от Бразилии (0:2), во втором туре уступила Швеции (1:3), а в третьем разгромила Камерун (6:1) благодаря рекорду Саленко: Олег стал первым и до сих пор единственным футболистом, забившим пять мячей в одном матче чемпионата мира.

Но этой победы сборной не хватило, чтобы выйти в плей-офф: Россия финишировала на третьем месте в группе с тремя очками





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