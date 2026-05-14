Челси не спешит соглашаться на работу с Алонсо на пост главного тренера команды

Челси не спешит соглашаться на работу с приглашением Алонсо на пост главного тренера команды. Алонсо предпочитает подождать и посмотреть, не образуется ли вакансия в «Ливерпуле», за который он провел пять сезонов в качестве игрока. Будущее нынешнего наставника команды из Ливерпуля Арне Слота находится под вопросом. Лондонский клуб не готов ждать и надеется назначить нового тренера до начала чемпионата мира. Если Алонсо продолжит медлить, «Челси» будет готов обратиться к своим альтернативным вариантам, коими значатся Андони Ираола, Оливер Гласнер, Филипе Луис и Марку Силва.
Челси не спешит соглашаться на работу с приглашением Алонсо на пост главного тренера команды. Алонсо предпочитает подождать и посмотреть, не образуется ли вакансия в «Ливерпуле», за который он провел пять сезонов в качестве игрока.
Будущее нынешнего наставника команды из Ливерпуля Арне Слота находится под вопросом. Лондонский клуб не готов ждать и надеется назначить нового тренера до начала чемпионата мира. Если Алонсо продолжит медлить, «Челси» будет готов обратиться к своим альтернативным вариантам, коими значатся Андони Ираола, Оливер Гласнер, Филипе Луис и Марку Силва
Chelsea Alonso Liverpool Arne Slot Alternatives Antonio Iraola Oliver Glasner Philippe Luis Marco Silva