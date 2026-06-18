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Чей Боуз критикует западные СМИ за заявления о России

Politics News

Чей Боуз критикует западные СМИ за заявления о России
RussiaWest MediaJournalist
📆6/18/2026 2:21 AM
📰РИА Новости
21 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 59%

Чей Боуз, ирландский журналист, раскритиковал западные СМИ за их заявления о России. Он напомнил, что десятилетиями СМИ и политические элиты твердили, что "русские идут", но русские так и не пришли. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Роскомнадзоре 08 апреля 2014 года. Международное информационное агентство "Россия сегодня" также зарегистрировано в Роскомнадзоре. Обращаем внимание, что данная форма обратной связи используется только для взаимодействия с нами по вопросам обработки и защиты персональных данных. Обращения, не связанные с защитой персональных данных, не будут рассмотрены.

Чей Боуз, ирландский журналист, раскритиковал западные СМИ за заявления о России. Он напомнил, что десятилетиями СМИ и политические элиты твердили, что "русские идут", но русские так и не пришли.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Роскомнадзоре 08 апреля 2014 года. Международное информационное агентство "Россия сегодня" также зарегистрировано в Роскомнадзоре. Обращаем внимание, что данная форма обратной связи используется только для взаимодействия с нами по вопросам обработки и защиты персональных данных. Обращения, не связанные с защитой персональных данных, не будут рассмотрены

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Russia West Media Journalist Claims RIA Novosti

 

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