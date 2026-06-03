Чай может повлиять на пищеварение и усвоение лекарств

Чёрный чай содержит танины, которые могут связывать белки и железо, что может привести к снижению усвоения железа из некоторых продуктов питания. Также пепсин, фермент, отвечающий за переваривание белков, может быть связан с танинами, что может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Сладкий чай также может привести к резкому скачку сахара в крови. Зелёный чай содержит меньше дубильных веществ, но может быть более раздражающим для желудка. Чай с молоком можно пить, но только при хорошей переносимости лактозы. Никогда не пить чай вместе с таблетками, поскольку дубильные вещества могут склеиваться с железосодержащими препаратами, антибиотиками и другими лекарствами, что может привести к снижению их эффективности. Кофеин в чае может непредсказуемо изменить действие многих медикаментов, усиливая или ослабляя их эффект. Для приёма любых лекарств подходит только чистая негазированная вода комнатной температуры.

Напиток влияет на пищеварение и усвоение лекарств . Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA. RUПо словам эксперта, запивать еду чаем — не лучшая идея.

Чёрный чай богат танинами, которые связывают белки и железо. Из-за этого организм хуже усваивает железо из шпината, бобовых, орехов, печени и говядины. Между такой едой и чаепитием должна быть пауза не менее часа. Танины также связывают пепсин — фермент, отвечающий за переваривание белков.

Это может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Запивать сладкое чаем тоже не рекомендуется: это приводит к резкому скачку сахара в крови. Зелёный чай содержит меньше дубильных веществ, но из-за кислотности сильнее раздражает стенки желудка. А вот чай с молоком пить можно, но только при хорошей переносимости лактозы.

Категорически нельзя запивать чаем любые таблетки, предупреждает врач. Дубильные вещества склеиваются с железосодержащими препаратами, антибиотиками тетрациклинового ряда, лекарствами для сердца и нервной системы — в итоге лекарство просто не всосётся. Кофеин в чае непредсказуемо меняет действие многих медикаментов, усиливая или ослабляя их эффект. Для приёма любых лекарств подходит только чистая негазированная вода комнатной температуры





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