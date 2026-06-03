Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Чай может повлиять на пищеварение и усвоение лекарств

Health News

Чай может повлиять на пищеварение и усвоение лекарств
ЧайПищеварениеУсвоение Лекарств
📆6/3/2026 9:44 AM
📰championat
54 sec. here / 19 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 51%

Чёрный чай содержит танины, которые могут связывать белки и железо, что может привести к снижению усвоения железа из некоторых продуктов питания. Также пепсин, фермент, отвечающий за переваривание белков, может быть связан с танинами, что может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Сладкий чай также может привести к резкому скачку сахара в крови. Зелёный чай содержит меньше дубильных веществ, но может быть более раздражающим для желудка. Чай с молоком можно пить, но только при хорошей переносимости лактозы. Никогда не пить чай вместе с таблетками, поскольку дубильные вещества могут склеиваться с железосодержащими препаратами, антибиотиками и другими лекарствами, что может привести к снижению их эффективности. Кофеин в чае может непредсказуемо изменить действие многих медикаментов, усиливая или ослабляя их эффект. Для приёма любых лекарств подходит только чистая негазированная вода комнатной температуры.

Напиток влияет на пищеварение и усвоение лекарств . Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA. RUПо словам эксперта, запивать еду чаем — не лучшая идея.

Чёрный чай богат танинами, которые связывают белки и железо. Из-за этого организм хуже усваивает железо из шпината, бобовых, орехов, печени и говядины. Между такой едой и чаепитием должна быть пауза не менее часа. Танины также связывают пепсин — фермент, отвечающий за переваривание белков.

Это может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Запивать сладкое чаем тоже не рекомендуется: это приводит к резкому скачку сахара в крови. Зелёный чай содержит меньше дубильных веществ, но из-за кислотности сильнее раздражает стенки желудка. А вот чай с молоком пить можно, но только при хорошей переносимости лактозы.

Категорически нельзя запивать чаем любые таблетки, предупреждает врач. Дубильные вещества склеиваются с железосодержащими препаратами, антибиотиками тетрациклинового ряда, лекарствами для сердца и нервной системы — в итоге лекарство просто не всосётся. Кофеин в чае непредсказуемо меняет действие многих медикаментов, усиливая или ослабляя их эффект. Для приёма любых лекарств подходит только чистая негазированная вода комнатной температуры

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Чай Пищеварение Усвоение Лекарств Танины Пепсин Железо Сладкий Чай Зелёный Чай Молоко Кофеин Дубильные Вещества Пепсиновый Фермент Желудок Белки Антибиотики Лекарства Для Сердца И Нервной Системы Чистая Негазированная Вода Комнатной Температу

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-03 12:45:04