Цифровой апартеид в Иране: как многолетняя изоляция разрушает общество и экономику

В Иране продолжается самый масштабный и длительный интернет-блэкаут в истории страны, ставший следствием жесткой государственной политики цензуры. Разбираемся в последствиях для бизнеса, населения и формирования системы цифрового неравенства.

Ситуация с доступом к глобальной сети в Иран е достигла критической точки, превратившись в самый продолжительный блэкаут в истории страны. Начавшиеся 28 февраля 2026 года массовые ограничения, вызванные геополитическим напряжением и внутренними протестными настроениями, продолжаются уже более шести недель.

По данным аналитических платформ Cloudflare и NetBlocks, сетевой трафик в Исламской Республике фактически сведен к нулю, что свидетельствует о практически полной изоляции населения от внешнего информационного поля. Власти Ирана оправдывают подобные радикальные меры необходимостью обеспечения государственной безопасности, утверждая, что противники режима и иностранные шпионы используют интернет для передачи секретных данных о военных объектах. Тем не менее, последствия этих мер оказались катастрофическими для гражданского общества и экономики страны, создавая ситуацию, которую многие эксперты и жители называют цифровым апартеидом. В условиях жесткой цензуры обычные граждане сталкиваются с непреодолимыми препятствиями при попытке выйти в интернет. Альтернативные методы подключения, такие как спутниковый сервис Starlink, стали предметом торговли на черном рынке, где цены на оборудование взлетели с 1000 до 5000 долларов, что делает технологию недоступной для большинства иранцев. Даже обычные VPN-сервисы стали предметом роскоши: стоимость гигабайта данных достигает 1 миллиона томанов, что составляет значительную часть минимальной месячной заработной платы в стране. В результате формируется новая социальная иерархия, где доступ к информации стал привилегией, зависящей от лояльности правительству, финансового положения или профессионального статуса. Преподаватели, проправительственные журналисты и состоятельные слои населения сохраняют связь с миром, в то время как обычные граждане остаются за высокими стенами национальной сети, полностью подконтрольной государству. Экономические последствия блокировок носят разрушительный характер для частного сектора. Огромное количество малых предпринимателей, чья деятельность была завязана на социальных сетях, таких как Instagram, Telegram и WhatsApp, были вынуждены прекратить работу. Экономист Хасан Мансур подчеркивает, что ежедневные потери иранской экономики от интернет-блэкаутов составляют около 37,7 миллиона долларов. Около 70 процентов всех компаний страны столкнулись с падением доходов от 50 до 90 процентов, а многие фирмы были вынуждены окончательно закрыться. Попытки властей навязать использование внутренних платформ как полноценную замену глобальной сети встречают глубокий скепсис со стороны общества. Жители страны отмечают, что бизнес не может функционировать в изоляции: даже если предпринимателю удается найти способ обойти блокировку, его потенциальные клиенты остаются вне зоны доступа. Таким образом, разрушается сама ткань экономических взаимоотношений, а страна погружается в глубокий технологический и социальный кризис, выхода из которого пока не просматривается





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines