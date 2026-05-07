Цифровые ловушки: МВД предупреждает о новых методах мошенничества с билетами и инвестициями

Сотрудники киберполиции раскрыли детальные схемы обмана, используемые преступниками в приложениях для знакомств, мессенджерах и рекламных сетях для кражи денег и личных данных.

Современный цифровой мир, несмотря на все преимущества, открывает перед преступниками новые возможности для реализации изощренных схем обмана. В последнее время сотрудники МВД и специалисты киберполиции фиксируют рост числа преступлений, основанных на методах социальной инженерии и фишинг а.

Одной из наиболее распространенных тактик стало использование платформ для знакомств. Злоумышленник в течение нескольких дней или даже недель выстраивает доверительные отношения с потенциальной жертвой, создавая иллюзию искренней симпатии. В определенный момент лжепоклонник или романтический партнер предлагает вместе посетить популярное культурное мероприятие или концерт известного артиста. Для покупки билетов преступник присылает ссылку, которая ведет на тщательно проработанную фишинговую страницу.

Визуально этот ресурс полностью повторяет дизайн известного билетного сервиса, что усыпляет бдительность пользователя. После ввода данных банковской карты с ее счета списывается сумма, которая зачастую многократно превышает стоимость заявленного билета, после чего мошенник мгновенно прекращает любое общение с жертвой. Другой опасный вектор атак связан с использованием таргетированной рекламы в социальных сетях и рассылками в мессенджерах. Пользователи получают заманчивые предложения о закрытых предпродажах, эксклюзивном доступе к билетам на долгожданные концерты или сообщения о выигрыше в розыгрыше пригласительных.

Чтобы принять участие в акции или забронировать место, человеку предлагают пройти процедуру авторизации через его аккаунт в мессенджере. Как только пользователь вводит свои данные или подтверждает вход, злоумышленники получают полный доступ к его учетной записи. Это открывает перед ними путь не только к личным перепискам, но и к контактам всех знакомых жертвы, которым от ее имени начинают рассылать аналогичные вредоносные ссылки, создавая цепную реакцию заражения и обмана.

Особую тревогу правоохранительных органов вызывают многокомпонентные атаки, где предложение билета является лишь начальным этапом сложного психологического воздействия. В одном из приведенных МВД примеров женщине поступил звонок в мессенджере, в котором обсуждалось посещение концерта. Для подтверждения бронирования от нее потребовали назвать код, пришедший в СМС. После того как злоумышленники получили этот код, в игру вступили лжесотрудники правоохранительных органов.

С помощью манипуляций и запугивания они убедили женщину в том, что ее банковские счета находятся под угрозой и могут быть заблокированы или разграблены. Чтобы якобы спасти свои сбережения и провести процедуру декларирования средств, потерпевшая была вынуждена снять все свои накопления и передать их курьеру, который представлялся доверенным лицом государственных органов. Помимо этого, продолжают функционировать классические схемы с обещаниями легкого обогащения. Аферисты рассылают сообщения о крупных выигрышах в лотереях, высокой доходности от инвестиционных проектов или иных выплатах.

Главная цель здесь — убедить человека внести небольшую дополнительную сумму для оплаты комиссии, налога или активации счета. В реальности никаких выигрышей не существует, а все переведенные средства уходят в карманы преступников. Чтобы не стать жертвой подобных махинаций, специалисты рекомендуют проявлять крайнюю осторожность при переходе по ссылкам от незнакомых людей, никогда не передавать коды из СМС третьим лицам и проверять официальные источники при покупке билетов.

Помните, что настоящие сотрудники полиции или банков никогда не требуют перевода денег на сторонние счета или передачу наличных через курьеров для обеспечения безопасности средств





/ 🏆 33. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Мошенничество Фишинг Кибербезопасность Социальная Инженерия МВД

United States Latest News, United States Headlines