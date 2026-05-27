Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Цифровые платформы обеспечили 8,5% ВВП России в 2025 году, оборот сектора достиг 18,3 трлн рублей

Экономика News

Цифровые платформы обеспечили 8,5% ВВП России в 2025 году, оборот сектора достиг 18,3 трлн рублей
Платформенная ЭкономикаЦифровые ПлатформыМаркетплейсы
📆5/27/2026 9:53 PM
📰Vedomosti
234 sec. here / 20 min. at publisher
📊News: 149% · Publisher: 51%

Исследование для Ассоциации цифровых платформ показывает, что платформенная экономика России за последние четыре года выросла в шесть раз. Маркетплейсы, агрегаторы и классифайды обработали более 12 млрд заказов, а продажи электроники и бытовой техники на Wildberries увеличились на 170%. Эксперты обсуждают вклад сектора в ВВП, риски избыточного регулирования и переход к омниканальной торговле.

Цифровые платформы по итогам 2025 года обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 триллиона рублей. Эти данные содержатся в исследовании, подготовленном для Ассоциации цифровых платформ (АЦП), с которым ознакомились издание Ведомости.

За последние четыре года объем платформенной экономики вырос в шесть раз, а через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 миллиардов заказов. Одной из самых быстрорастущих категорий на площадке Wildberries являются электроника и крупная бытовая техника. По словам представителя интернет-ритейлера, продажи бытовой техники в 2025 году увеличились на 170% год к году, а в 2026 динамика сохраняется на уровне 120%. Оборот ноутбуков вырос на 209%, а продажи смартфонов почти удвоились.

В текущем году совокупные продажи смартфонов, ноутбуков, телевизоров, аудиотехники и сетевого оборудования также выросли более чем в два раза. Активное развитие фиксируется и в других сегментах: от шин, аккумуляторов и транспортных средств до мебели, строительных инструментов и отделочных материалов. Представитель Wildberries связывает эту тенденцию со смещением спроса в сторону более сложных и дорогих покупок, а также с ростом доверия потребителей к онлайн-торговле. Дальнейший рост платформенной экономики, по его мнению, невозможен без одновременного развития регулирования, логистики, финтеха и новых сервисов.

Он подчеркивает, что онлайн-площадки уже стали важным драйвером экономики, снижая барьеры для малого и среднего бизнеса и создавая рабочие места в регионах, однако избыточное регулирование может замедлить развитие отрасли. Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров считает оценку НИУ ВШЭ в 8,5% ВВП скорее академической моделью, но отмечает, что масштабы платформенной экономики сопоставимы с крупнейшими отраслями. По его словам, совокупный оборот Wildberries, Ozon и Яндекс.

Маркета по итогам 2025 года достиг около 11 триллионов рублей, что эквивалентно более чем 5% ВВП страны. Федоров подчеркивает, что прямое сравнение этих показателей методологически некорректно, поскольку ВВП учитывает добавленную стоимость, а оборот - полную стоимость всех товаров, прошедших через агрегаторы. Тем не менее, объем средств на таких площадках сопоставим с масштабом целых отраслей. По мнению Федорова, рынок переходит из стадии взрывного роста к более зрелой конкуренции.

Основными рисками он называет высокие затраты на логистику, консолидацию сегмента крупнейшими игроками и замедление прироста новой аудитории. Дальнейшее развитие платформ, по его прогнозу, будет связано прежде всего с конкуренцией за существующих пользователей и экспансией в смежные сервисы - финтех, рекламу и доставку. Гендиректор Infoline Аналитики Михаил Бурмистров считает оценку вклада платформенной экономики в 8,5% ВВП достаточно адекватной, если учитывать показатели оборота в ключевых сегментах.

Основной рост, по его словам, сосредоточен в маркетплейсах и сервисах такси, тогда как другие сегменты растут медленнее. Главным риском для платформ он называет регуляторные ограничения. Бурмистров отмечает, что такие площадки сегодня являются не только драйвером внутреннего спроса, но и одним из инструментов развития экспорта в условиях ограниченного доступа России к международным рынкам. Избыточное регулирование, по его мнению, может затормозить развитие этого направления.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что онлайн- и офлайн-торговля фактически уже сформировали единый рынок, а граница между ритейлерами и платформами постепенно стирается. Крупные торговые сети давно работают в омниканальном формате, объединяя магазины, приложения, доставку и самовывоз в единую систему. По данным Infoline, по итогам 2025 года на четырех крупнейших маркетплейсах пришлось 48% рынка товаров повседневного спроса, тогда как шесть классических ритейлеров заняли лишь 46%.

Богданов считает, что участие платформ корректнее оценивать как часть общего вклада розничной торговли в экономику. По данным Росстата, без учета автомобилей на розничную торговлю в 2025 году пришлось около 10,8% ВВП России. Устойчивое развитие площадок и омниканальных сетей, по мнению Богданова, увеличивает вклад торговли в экономику за счет инвестиций в логистику и инфраструктуру. Платформы следует рассматривать прежде всего как результат цифровой трансформации, считает партнер Data Insight Федор Вирин.

Они не просто переводят существующие процессы в онлайн, но и создают новые модели взаимодействия между покупателями, продавцами, бизнесом и государством. В исследовании акцентируется, что платформенная экономика превратилась в значимый сектор, формирующий спрос, создающий рабочие места и стимулирующий технологические инновации, но ее рост зависит от сбалансированного регулирования и развития сопутствующей инфраструктуры

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vedomosti /  🏆 22. in RU

Платформенная Экономика Цифровые Платформы Маркетплейсы ВВП России Wildberries Ozon Яндекс.Маркет Онлайн-Торговля Омниканальная Торговля Логистика Регулирование Finтех Экспорт Розничная Торговля Цифровая Трансформация

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Губернатор Ярославской области о причинах ухода Никитина из «Локомотива»: «Понимание есть, но не стоит вспоминать это всуе. Спасибо за ту победу, мы пошли дальше»Губернатор Ярославской области о причинах ухода Никитина из «Локомотива»: «Понимание есть, но не стоит вспоминать это всуе. Спасибо за ту победу, мы пошли дальше»Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поделился мнением об уходе Игоря Никитина из «Локомотива» после чемпионства в 2025 году.
Read more »

Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»Александр Мостовой высказался о выступлениях «Спартака» в сезоне-2025/26.
Read more »

Артета признан лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2025/26Артета признан лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2025/26Артета признан лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2025/26, опередив «Манчестер Сити» на семь баллов.
Read more »

Тела вывезли: офицер спецслужб сказал, почему Усольцевых могут не найтиТела вывезли: офицер спецслужб сказал, почему Усольцевых могут не найтиПоиски Усольцевых в Красноярском крае продолжаются с сентября 2025 года. Офицер Иванников сказал, почему поиски могут не давать результата.
Read more »

Аршавин о лучших игроках сезона в РПЛ: «Первый – Кордоба, второй – Сперцян, третий – Батраков. Из «Зенита» в символической сборной будут максимум двое»Аршавин о лучших игроках сезона в РПЛ: «Первый – Кордоба, второй – Сперцян, третий – Батраков. Из «Зенита» в символической сборной будут максимум двое»Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал лучших игроков Мир РПЛ в сезоне-2025/26.
Read more »

Хоккеист «Локо» Дудоров стал самым ценным игрок сезона‑2025/2026 в МХЛ, Олег Таубер — лучший тренерХоккеист «Локо» Дудоров стал самым ценным игрок сезона‑2025/2026 в МХЛ, Олег Таубер — лучший тренерНападающий команды «Локо» Вадим Дудоров выбран самым ценным игроком OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги сезона‑2025/26.
Read more »



Render Time: 2026-05-28 00:53:01