Цифровые платформы обеспечили 8,5% ВВП России в 2025 году, оборот сектора достиг 18,3 трлн рублей

Исследование для Ассоциации цифровых платформ показывает, что платформенная экономика России за последние четыре года выросла в шесть раз. Маркетплейсы, агрегаторы и классифайды обработали более 12 млрд заказов, а продажи электроники и бытовой техники на Wildberries увеличились на 170%. Эксперты обсуждают вклад сектора в ВВП, риски избыточного регулирования и переход к омниканальной торговле.

Цифровые платформы по итогам 2025 года обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 триллиона рублей. Эти данные содержатся в исследовании, подготовленном для Ассоциации цифровых платформ (АЦП), с которым ознакомились издание Ведомости.

За последние четыре года объем платформенной экономики вырос в шесть раз, а через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 миллиардов заказов. Одной из самых быстрорастущих категорий на площадке Wildberries являются электроника и крупная бытовая техника. По словам представителя интернет-ритейлера, продажи бытовой техники в 2025 году увеличились на 170% год к году, а в 2026 динамика сохраняется на уровне 120%. Оборот ноутбуков вырос на 209%, а продажи смартфонов почти удвоились.

В текущем году совокупные продажи смартфонов, ноутбуков, телевизоров, аудиотехники и сетевого оборудования также выросли более чем в два раза. Активное развитие фиксируется и в других сегментах: от шин, аккумуляторов и транспортных средств до мебели, строительных инструментов и отделочных материалов. Представитель Wildberries связывает эту тенденцию со смещением спроса в сторону более сложных и дорогих покупок, а также с ростом доверия потребителей к онлайн-торговле. Дальнейший рост платформенной экономики, по его мнению, невозможен без одновременного развития регулирования, логистики, финтеха и новых сервисов.

Он подчеркивает, что онлайн-площадки уже стали важным драйвером экономики, снижая барьеры для малого и среднего бизнеса и создавая рабочие места в регионах, однако избыточное регулирование может замедлить развитие отрасли. Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров считает оценку НИУ ВШЭ в 8,5% ВВП скорее академической моделью, но отмечает, что масштабы платформенной экономики сопоставимы с крупнейшими отраслями. По его словам, совокупный оборот Wildberries, Ozon и Яндекс.

Маркета по итогам 2025 года достиг около 11 триллионов рублей, что эквивалентно более чем 5% ВВП страны. Федоров подчеркивает, что прямое сравнение этих показателей методологически некорректно, поскольку ВВП учитывает добавленную стоимость, а оборот - полную стоимость всех товаров, прошедших через агрегаторы. Тем не менее, объем средств на таких площадках сопоставим с масштабом целых отраслей. По мнению Федорова, рынок переходит из стадии взрывного роста к более зрелой конкуренции.

Основными рисками он называет высокие затраты на логистику, консолидацию сегмента крупнейшими игроками и замедление прироста новой аудитории. Дальнейшее развитие платформ, по его прогнозу, будет связано прежде всего с конкуренцией за существующих пользователей и экспансией в смежные сервисы - финтех, рекламу и доставку. Гендиректор Infoline Аналитики Михаил Бурмистров считает оценку вклада платформенной экономики в 8,5% ВВП достаточно адекватной, если учитывать показатели оборота в ключевых сегментах.

Основной рост, по его словам, сосредоточен в маркетплейсах и сервисах такси, тогда как другие сегменты растут медленнее. Главным риском для платформ он называет регуляторные ограничения. Бурмистров отмечает, что такие площадки сегодня являются не только драйвером внутреннего спроса, но и одним из инструментов развития экспорта в условиях ограниченного доступа России к международным рынкам. Избыточное регулирование, по его мнению, может затормозить развитие этого направления.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что онлайн- и офлайн-торговля фактически уже сформировали единый рынок, а граница между ритейлерами и платформами постепенно стирается. Крупные торговые сети давно работают в омниканальном формате, объединяя магазины, приложения, доставку и самовывоз в единую систему. По данным Infoline, по итогам 2025 года на четырех крупнейших маркетплейсах пришлось 48% рынка товаров повседневного спроса, тогда как шесть классических ритейлеров заняли лишь 46%.

Богданов считает, что участие платформ корректнее оценивать как часть общего вклада розничной торговли в экономику. По данным Росстата, без учета автомобилей на розничную торговлю в 2025 году пришлось около 10,8% ВВП России. Устойчивое развитие площадок и омниканальных сетей, по мнению Богданова, увеличивает вклад торговли в экономику за счет инвестиций в логистику и инфраструктуру. Платформы следует рассматривать прежде всего как результат цифровой трансформации, считает партнер Data Insight Федор Вирин.

Они не просто переводят существующие процессы в онлайн, но и создают новые модели взаимодействия между покупателями, продавцами, бизнесом и государством. В исследовании акцентируется, что платформенная экономика превратилась в значимый сектор, формирующий спрос, создающий рабочие места и стимулирующий технологические инновации, но ее рост зависит от сбалансированного регулирования и развития сопутствующей инфраструктуры





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Платформенная Экономика Цифровые Платформы Маркетплейсы ВВП России Wildberries Ozon Яндекс.Маркет Онлайн-Торговля Омниканальная Торговля Логистика Регулирование Finтех Экспорт Розничная Торговля Цифровая Трансформация

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Губернатор Ярославской области о причинах ухода Никитина из «Локомотива»: «Понимание есть, но не стоит вспоминать это всуе. Спасибо за ту победу, мы пошли дальше»Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поделился мнением об уходе Игоря Никитина из «Локомотива» после чемпионства в 2025 году.

Read more »

Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»Александр Мостовой высказался о выступлениях «Спартака» в сезоне-2025/26.

Read more »

Артета признан лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2025/26Артета признан лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2025/26, опередив «Манчестер Сити» на семь баллов.

Read more »

Тела вывезли: офицер спецслужб сказал, почему Усольцевых могут не найтиПоиски Усольцевых в Красноярском крае продолжаются с сентября 2025 года. Офицер Иванников сказал, почему поиски могут не давать результата.

Read more »

Аршавин о лучших игроках сезона в РПЛ: «Первый – Кордоба, второй – Сперцян, третий – Батраков. Из «Зенита» в символической сборной будут максимум двое»Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал лучших игроков Мир РПЛ в сезоне-2025/26.

Read more »

Хоккеист «Локо» Дудоров стал самым ценным игрок сезона‑2025/2026 в МХЛ, Олег Таубер — лучший тренерНападающий команды «Локо» Вадим Дудоров выбран самым ценным игроком OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги сезона‑2025/26.

Read more »