Цифровой рубль появится в 2026 году

В России получили одобрение к внедрению цифрового рубля, но пока что это реализуется в первоначальных этапах. Ожидается, что цифровой рубль появится в целом в 2026 году.

Внедрение цифрового рубля в широкую эксплуатацию запланировано на 1 сентября 2026 года, однако начальные этапы реализации проекта начнутся до конца текущего года. Об этом 14 сентября сообщила доцент экономического факультета РУДН Софья Главина. Она подчеркнула, что речи о массовом переходе социальных выплат на цифровые рубли не идет. Такая информация, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифровых рублей на данный момент не рассматривается. Первый этап подготовки к внедрению цифрового рубля в работу федерального бюджета начнется не ранее 1 октября 2025 года. На этой стадии будет разрешено использовать цифровые валюту только для ограниченного перечня расходов, утвержденного правительством по согласованию с Банком России. Также Главина отметила, что с начала 2026 года цифровой рубль будет применяться для всех федеральных бюджетных расходов и поступлений. С середины 2027 года это правило распространится на региональные и муниципальные бюджеты. К 1 сентября 2026 года ведущие банки и их крупные торговые клиенты должны будут поддерживать операции с цифровыми рублями. К 1 сентября 2027 года эта обязанность распространится на другие универсальные банки и их крупных клиентов, а к 1 сентября 2028 года — на все оставшиеся банки и торговые компании. Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер рассказал «Известиям», что появление цифрового рубля не принципиально изменит уровень анонимности платежей. Безналичные расчеты уже сегодня оставляют след, и цифровая валюта в этом смысле не станет исключением.





