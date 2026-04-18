Церковь о молитвах усопшим: когда обращение к родным уместно

Священнослужитель Альвиан Тхелидзе разъяснил позицию церкви относительно обращений верующих к своим усопшим близким. Верующие часто ищут поддержки не только у Господа и святых, но и у покинувших этот мир родных. Церковь допускает такую практику, но с определенными оговорками, подчеркивая важность молитвы за усопших.

Практика обращения к высшим силам, таким как Господь, ангел-хранитель или святые , глубоко укоренилась в жизни многих верующих. Однако нередко люди ищут утешения и помощи, обращаясь к своим ушедшим близким – родителям, бабушкам, дедушкам, супругам. Может ли такое обращение считаться правильным с точки зрения церкви, и какова ее официальная позиция по данному вопросу? На эти вопросы в беседе с «Известиями» ответил священник, руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии Альвиан Тхелидзе.

«С самого рождения между нами и нашими родителями, бабушками, дедушками устанавливается глубокая, неразрывная связь. Естественно, что и после их перехода в вечность эта связь не исчезает, и мы продолжаем искать общения с ними», – поясняет священник. Он также подчеркнул, что позиция церкви по этому вопросу не является однозначной. С одной стороны, важно помнить, что любой человек, живший на земле, был грешен. С другой стороны, обращение к усопшим близким может придать человеку моральные силы, необходимые для преодоления трудностей и решения жизненных проблем. «Нет человека, который бы не согрешил. И у наших родителей, и у наших бабушек были какие-то грехи, у кого-то больше, у кого-то меньше. Мы не знаем наверняка, очистились ли они от этих грехов или нуждаются в наших молитвах. Не можем знать, помогают ли они нам или сами нуждаются в нашей молитве, чтобы Бог простил им какие-то прегрешения», – отметил духовник. Тем не менее, церковь не запрещает напрямую обращаться к усопшим родственникам, но при этом настаивает на соблюдении определенного условия. «К нашим усопшим родственникам обращаться можно, но пока мы не уверены в их загробной участи, мы должны молиться за них, ведь, возможно, они нуждаются в нашей молитве намного больше, чем мы – в их поддержке», – подытожил священник. По церковным традициям, скорбящие родственники совершают заупокойные молитвы, обращаясь к Богу с просьбой простить грехи усопшим и даровать их душам покой. Просьбы о помощи себе верующие традиционно возносят святым и Всевышнему. «Святые – это люди, которые прожили особую, благочестивую жизнь, они близки с Богом. Церковь, своим соборным разумом, признала, что эти люди, достигшие Царствия Небесного, молятся перед престолом Всевышнего. Поэтому мы обращаемся в молитвах именно к святым, в чьей близости к Богу и способности помогать, в совершении чудес, мы уверены», – разъяснил Альвиан Тхелидзе. Во вторник, 21 апреля, православные христиане отмечают Радоницу – один из важнейших дней поминовения усопших. В этот день в храмах проводятся полные панихиды, включающие пасхальные песнопения. Верующие зажигают свечи, подают записки с именами почивших близких и молятся за них. Основной акцент в этот день делается на молитве, поскольку, согласно православному вероучению, это единственный действенный способ духовного общения с ушедшими. Подробное освещение этого праздника, его традиций и возможных ограничений представлено в отдельном материале «Известий»: «Радоница – день, когда души слышат живых: как правильно помянуть усопших дома и на кладбище». Все ключевые новости доступны в официальном канале «Известий» в мессенджере МАХ, где также можно найти материалы, посвященные духовным аспектам жизни и церковным традициям, в том числе и глубокое разъяснение роли молитвы в отношениях с усопшими. Этот день напоминает о неразрывной связи между миром живых и миром усопших, подчеркивая важность духовной составляющей этой связи. Таким образом, церковь призывает верующих к осознанному подходу в молитвенной практике, где приоритетом является забота о душах близких, находящихся в ином мире, и их духовном благополучии, а также обращение к тем, кто, как считается, находится в непосредственной близости к Богу и может ходатайствовать за нас. В контексте таких значимых дней, как Радоница, вопрос молитвенного общения с усопшими приобретает особую актуальность. Церковь, при всей своей строгости в толковании догматов, проявляет понимание к глубоко человеческим потребностям верующих. Обращение к усопшим родным, если оно не подменяет собой полноценную молитву и не становится формой идолопоклонства, может быть рассмотрено как проявление любви и сохранения духовной связи. Однако, как справедливо отметил отец Альвиан, необходимо трезво оценивать ситуацию и не предполагать, что усопший непременно может помочь. Наоборот, возможно, именно наши молитвы являются для них той духовной пищей, которая помогает им в их загробном пути. Поэтому, даже если мы обращаемся к ушедшим близким, не стоит забывать о первостепенной важности молитвы за них перед Всевышним. Это тот мост, который соединяет наши миры, и по этому мосту мы можем передавать нашу любовь, нашу скорбь, наши просьбы, но самое главное – наши молитвы о их спасении. Таким образом, можно говорить о том, что церковь допускает обращения к усопшим, но исключительно в рамках правильного понимания духовных законов и с обязательным акцентом на молитвенное ходатайство перед Богом, как наиболее действенный и церковно приемлемый способ поддержания связи с теми, кто уже перешел в иной мир. Это напоминание о том, что духовная жизнь – это постоянный труд, требующий как личного усердия, так и веры в силу молитвы и заступничество святых





