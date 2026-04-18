Церковь о молитве усопшим: можно ли обращаться к умершим родным и как правильно поминать

Священник Альвиан Тхелидзе объяснил позицию церкви относительно обращений к усопшим родным и святым, а также рассказал о значении молитвы в дни поминовения, такие как Радоница.

Верующие часто обращаются за помощью к высшим силам: Господу, ангелу-хранителю, святым. Однако нередко люди ищут поддержки и у своих усопших родных — бабушек, мам, мужей. Возможно ли такое общение и какова позиция церкви по этому вопросу, рассказал священник, руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии Альвиан Тхелидзе в беседе с «Известиями». «С самого рождения у нас формируется глубокая связь с родителями, бабушками, дедушками.

Естественно, когда они уходят в вечность, эта связь не обрывается, и мы стремимся к общению с ними», — пояснил священник. Позиция церкви в данном вопросе неоднозначна. С одной стороны, каждый человек, живший на земле, был подвержен греху. С другой стороны, обращение к усопшим близким может дать человеку моральные силы, необходимые для решения жизненных проблем. «Нет человека, который не согрешил бы. Наши родители и бабушки, как и все люди, имели свои грехи, у кого-то их было больше, у кого-то меньше. Мы не можем точно знать, очистились ли они от своих прегрешений или еще нуждаются в наших молитвах. Неизвестно, могут ли они помогать нам, или сами нуждаются в нашей молитвенной поддержке, чтобы Бог простил им те или иные грехи», — отметил духовник. Тем не менее, церковь не запрещает обращаться к усопшим родным. Важно учитывать один аспект: «К нашим усопшим родственникам также можно обращаться, но пока мы не уверены в их загробной участи, приоритетом для нас должна быть молитва о них, ведь, возможно, они нуждаются в ней гораздо больше», — заключил священник. Согласно церковным традициям, скорбящие родственники молятся Богу за упокой души усопшего, прося прощения его грехов и вечного покоя. Просьбы о помощи себе люди адресуют святым и Всевышнему. «Святые — это те, кто прожил праведную жизнь, кто близок к Богу. Церковь, исходя из соборного разума, утверждает, что эти люди, достигшие Царствия Небесного, предстоят перед престолом Всевышнего. Поэтому мы обращаемся в молитвах к святым, в чьей праведности и способности помогать, совершать чудеса, мы абсолютно уверены», — пояснил Альвиан Тхелидзе. Во вторник, 21 апреля, христиане восточного обряда отмечают Радоницу – особый день поминовения усопших. В этот день в храмах совершаются полные панихиды с пасхальными песнопениями. Верующие ставят свечи, подают поминальные записки с именами почивших близких и молятся за них. В Радоницу приоритет отдается именно молитве, поскольку, с точки зрения православного вероучения, это единственный действенный способ общения с ушедшими.





