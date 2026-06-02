Центр по регулированию недвижимости Абу-Даби ввел заморозку арендных ставок

В Абу-Даби введена временная мера, на период действия которой все продления договоров аренды будут осуществляться без повышения арендной платы. Заморозка арендных ставок вводится на фоне вооруженного конфликта вокруг Ирана и призвана поддержать экономику и население эмирата.

Центр по регулированию недвижимости Абу-Даби (ADREC) ввел временную заморозку арендных ставок для всех договоров аренды жилых, коммерческих и промышленных помещений. Об этом говорится в сообщении, что в Абу-Даби введена временная мера, на период действия которой все продления договоров аренды будут осуществляться без повышения арендной платы.

Также отмечается, что любой новый договор аренды на ранее арендованное помещение будет предлагаться по той же ставке, что и предыдущий. Заморозка арендных ставок вводится на фоне вооруженного конфликта вокруг Ирана и призвана поддержать экономику и население эмирата. В сообщении уточняется, что процент повышения арендной платы временно снижен с 5% до 0%. Мера будет действовать до особого распоряжения.

В настоящее время экономика ОАЭ переживает сложный период, связанный с повышением цен на нефть, что привело к увеличению стоимости жизни. Согласно данным, стоимость сделок в первом квартале 2026 года уже достигла 66 млрд дирхамов ($17,9 млрд), а количество сделок удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что экономика ОАЭ все еще восстанавливается после последних событий. В прошлом году власти ОАЭ уже принимали меры по стабилизации, включая снижение процентного ставки и увеличение инвестиций в инфраструктуру.

Однако в этом году экономика ОАЭ может потерять около 5% ВВП, что является значительным показателем. На этом фоне власти ОАЭ продолжают принимать меры по поддержке экономики и населения. В частности, Центр по регулированию недвижимости Абу-Даби (ADREC) ввел временную заморозку арендных ставок, которая призвана поддержать экономику и население эмирата





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Абу-Даби Заморозка Арендных Ставок Экономика ОАЭ ВВП

United States Latest News, United States Headlines