Цены на вторичное жилье в новостройках превысили стоимость первичного рынка

В мае 2026 года медианная цена квадратного метра в недавно построенном жилье на вторичном рынке достигла 192 200 рублей, опередив показатель новостроек в 190 000 рублей. Эксперты отмечают снижение разрыва между сегментами и рост интереса к современному вторичному жилью.

Согласно недавнему исследованию платформы Домклик, в мае 2026 года на российском рынке недвижимости произошло знаковое событие: стоимость квадратного метра в недавно построенном жилье на вторичном рынке впервые превысила аналогичный показатель в новостройках.

Медианная цена такого жилья достигла 192 200 рублей за квадратный метр, тогда как на первичном рынке она составила 190 000 рублей. Этот разрыв, хоть и небольшой, символизирует смену тренда, который наблюдался последние несколько лет. Эксперты отмечают, что до запуска массовой льготной ипотеки в 2020 году цены на первичное и вторичное жилье росли примерно одинаковыми темпами. Однако после введения программы новостройки начали дорожать быстрее, и разрыв достигал 10-15%.

Сейчас же ситуация выравнивается, и вторичный рынок начинает догонять первичный. Годовой рост цен в сегменте вторичного жилья, построенного не более 10 лет назад, составил 14-15% против 9,8% на рынке новостроек. Аналитики Домклик полагают, что это свидетельствует об исчезновении ценового разрыва между новостройками и недавно построенным жильем на вторичном рынке. Более того, они считают, что этот сегмент был недооценен и теперь начинает привлекать больше покупателей.

Рост ключевой ставки в 2023-2024 годах усилил отток спроса с первичного рынка, так как ипотека стала менее доступной. Однако на фоне недавнего снижения ставки аналитики фиксируют рост интереса к современному вторичному жилью. Покупатели все реже выбирают наиболее доступные объекты советского периода постройки, отдавая предпочтение домам, построенным в последние 10 лет. В результате доля жилья, возведенного до 1992 года, в структуре сделок на вторичном рынке Москвы снизилась до 47,8%, а в Санкт-Петербурге - до 44,3%.

Одновременно застройщики сталкиваются с замедлением продаж. По данным того же исследования, доля ежемесячных продаж от общего объема строящегося жилья в апреле 2026 года составила всего 1,4%, что на 23,3% ниже уровня годичной давности. Объем нераспроданного жилья в новостройках достиг рекордных 82,9 миллионов квадратных метров. Аналитики считают, что усиление конкуренции между первичным и вторичным рынками поможет сократить ценовые перекосы и поддержит развитие альтернативных сделок, когда покупатели используют средства от продажи имеющегося жилья для приобретения нового.

Это может привести к более сбалансированному рынку, где цены будут более объективно отражать реальное положение дел. В целом, рынок недвижимости в России переживает трансформацию, и вторичное жилье все больше привлекает внимание покупателей, особенно тех, кто ищет более выгодные предложения и не хочет ждать завершения строительства. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, особенно если ключевая ставка продолжит снижаться, делая ипотеку более доступной для широких слоев населения





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